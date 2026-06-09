Rubén Domínguez sigue una temporada más como entrenador del Pontevedra

Apenas dos semanas después de la abrupta conclusión de la temporada, con la clasificación al play off perdida en los despachos, el Pontevedra CF y Rubén Domínguez han cerrado un acuerto para que el técnico ourensano sigue una temporada más en el banquillo granate. El acuerdo incluye a su segundo, Adrián Abalo,

El club ha emitido este martes un comunicado en el que informa de la "renovación de Rubén Domínguez y de Adrián Abalo para la temporada 2026-27, dando continuidad a un proyecto deportivo que ha consolidado una identidad competitiva, ambiciosa y plenamente alineada con los valores de la entidad".

Domínguez llegó hace un año a Pasarón y su mensaje siempre fue el de consolidar al Pontevedra en la categoría de bronce del fútbol español, al que llegaba recién ascendido desde Segunda Federación, para después plantearse metas mayores.

Sin embargo, la espléndida temporada 2025-2026, con el equipo siempre enchufado en los puestos altos de la clasificación, encendió los sueños de ascenso de la afición, que se esfumaron en el último partido, ante el Avilés, cuando un empate en casa y una interpretación de la normativa que no compartió el club que dirige Lupe Murillo, otorgó la quinta plaza al Real Madrid Castilla y dejó a los granates con la miel en los labios.

En el comunicado de este martes, el club señala que "tras una temporada de crecimiento y consolidación en Primera Federación, el club apuesta por mantener la estabilidad en el banquillo y seguir desarrollando una línea de trabajo basada en la exigencia, la profesionalidad y el compromiso con el escudo granate".

"Con esta renovación, la entidad reafirma su compromiso con la estabilidad, la planificación a largo plazo y la construcción de un proyecto que siga ilusionando a toda la familia granate, para que el club continúe luchando por todos, con todos y ante todo", concluye la entidad granate,

De este modo, Domínguez y Abalo constituyen el primer cimiento de una nueva temporada en Primera Federación de los de Pasarón. Su renovación era el paso indispensable para comenzar a planificar el próximo año y comenzar a configurar la plantilla.

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Por el momento aún no están constituidos los grupos para la próxima campaña, ya que aún no han finalizado las eliminatorias de ascenso, pero todo apunta a que se podría repetir el reparto de este año, con el Pontevedra emparejado en la zona norte, con equipos gallegos, asturianos, cántabros, vascos, de Castilla y León y madrileños, entre otros.