Los primeros socorristas llegan a las playas de Sanxenxo el viernes, doce días después de lo previsto

El Concello de Sanxenxo tenía previsto implantar el pasado 1 de junio el servicio de socorrismo en cinco de sus playas, Silgar, Areas, Panadeira, Canelas y Montalvo. Pero un recurso administrativo al concurso de adjudicación del servicio ha trastocado todos los planes. Finalmente será el viernes cuando llegue los primeros socorristas y solo a cuatro arenales, Silgar, Areas, Canelas y Montalvo .

En estos cuatro casos se implantará el servicio de forma ininterrumpida hasta el 15 de septiembre mientras que en las playas de Foxos y A Lanzada será solo los sábados y domingos en la segunda quincena de junio y la primera de septiembre, mientras que desde el 1 de julio al 31 de agosto todos los días. En los otros trece arenales con bandera azul, esta vigilancia estará operativa en esos dos meses centrales del verano.

Tal y como recuerda el Concello, Sanxenxo contará con servicio de salvamento y socorristas en 19 playas en horario de 12.00 a 20.00 horas, con la excepción de la playa de Silgar que cuenta con una hora más, de 11.30 a 20.30debido a la gran afluencia de bañistas. La plantilla está formada por 87 personas, entre el personal sanitario que atiende las incidencias en el módulo y los socorristas que se encargan de los rescates en el agua.

Los módulos sanitarios están equipados entre otros materiales con desfibriladores, balones de oxígeno y mochilas de emergencia que disponen de todo lo necesario para que, el socorrista en caso de emergencia no pierda un segundo en coger lo que pueda necesitar. Además, el servicio incluye dos embarcaciones tipo zodiac que están constantemente patrullando la costa entre A Granxa y A Lanzada.

El retraso de este año en la llegada de los socorristas ya ha provocado la reacción del BNG local, que recuerda que el pasado fin de semana ninguna playa dispuso de este servicio. Los nacionalistas aprovechan para arremeter contra la "nefasta gestión" del alcalde Telmo Martín, "que ya ha provocado problemas en los procesos de puesta a punto de otros servicios de vital importancia. Sucedió con el nuevo contrato de la basura, en el que finalmente el Concello se ve en la obligación de asumir la prestación ante la falta de ofertas en el concurso de licitación. Y esto sin olvidar otros recursos lúdicos, como la explotación del surf en A Lanzada”.

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En este sentido, el Bloque recuerda que "en campaña electoral dijo que bajaría impuestos y le faltó tiempo para subir varios recibos, incluyendo el IBI y la ‘viñeta’ del coche. Después, tuvo que rectificar con la reforma de la balaustrada de piedra de Silgar, que había previsto sustituir por acero inoxidable, tal y como consta en el proyecto".