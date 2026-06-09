PP juvenil: Raúl Santamaría completa su equipo para dirigir NNXX de Pontevedra

El diputado autonómico, concejal vilagarciano y único candidato a la presidencia de Novas Xeracións del PP (NNXX) de la provincia de Pontevedra, Raúl Santamaría, ha anunciado que Iago Cribeiro y Sonia Baqueiro lo acompañarán en los cargos de mayor responsabilidad en la propuesta de comité ejecutivo que presentará en el décimo Congreso Provincial de la organización juvenil, fijado para este viernes 12 de junio en el Pazo de la Cultura de Pontevedra.

Sonia Baqueiro, vecina de Soutomaior de 21 años e integrante de la candidatura del PP en la circunscripción de Pontevedra en las pasadas elecciones autonómicas de 2024, será la número 2 como nueva secretaria general. En la actualidad está estudiando Derecho en la Universidad de Santiago de Compostela y tiene mucha implicación en distintas asociaciones universitarias, ya que desempeña la vicepresidencia de la European Law Students Association. Además, participa activamente en política desde la mayoría de edad y también desarrolla diversas actividades de voluntariado.

Por su parte, Iago Cribeiro, estradense de 28 años, es técnico superior en Marketing y Publicidad y también en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales y graduado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. En el plano profesional tuvo experiencias en el ámbito del marketing en empresas privadas y festivales de cine y también en la Junta de Andalucía. En la actualidad, trabaja en el gabinete de la Consellería de Cultura de la Xunta.

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Raúl Santamaría mostró su satisfacción por estas dos incorporaciones, “ya que se trata de dos personas con mucha experiencia e implicación a pesar de su juventud” y destacó que Iago y Sonia “tienen perfiles diferentes y nos permitirán actuar de manera complementaria para atender de todas maneras posibles a los jóvenes de la provincia de Pontevedra” junto con el resto de integrantes del comité ejecutivo, que se conocerán en la misma jornada del congreso.