Pontevedra organiza un seminario para debatir sobre Castelao y la memoria del exilio gallego

El auditorio del Museo de Pontevedra se prepara para convertirse en el epicentro del debate sobre una de las figuras más transversales de la cultura gallega. La Diputación y la UNED han sumado fuerzas para organizar el seminario «Arte, exilio e memoria: Castelao, A derradeira leición do mestre e a emigración galega en América», una cita académica y divulgativa que se desarrollará las tardes de los días 22 y 23 de este mes de junio. El encuentro servirá como antesala institucional a la histórica exhibición del emblemático óleo que el intelectual rianxeiro pintó en Buenos Aires en 1945, y que se expondrá al público en el Edificio Castelao a partir del próximo día 25.

Bajo la dirección de Agar Ledo Arias y la coordinación de Rafael Cotelo Pazos, este seminario busca profundizar en la obra de Castelao no solo desde su incuestionable valor artístico y simbólico, sino como el fiel reflejo de la memoria colectiva del exilio. Las ponencias analizarán el papel crucial que desempeñó la diáspora gallega en América, especialmente en los núcleos de Buenos Aires y Montevideo, para conservar y alentar la identidad cultural y política de Galicia tras la Guerra Civil.

La primera jornada, el lunes 22 de junio, arrancará con la conferencia de Ramón Villares, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), titulada «Castelao, de ‘xenial artista’ a líder político», donde abordará la evolución de su compromiso militante y el nexo entre su producción plástica y su rol de faro del galleguismo. A continuación, el presidente de la Real Academia Galega, Xosé Henrique Monteagudo, trazará la biografía intelectual del autor estrechamente ligada al exilio republicano en el cono sur americano. La tarde concluirá con una mesa de debate que cruzará las tesis de ambos investigadores.

El martes 23, el foco se ampliará hacia el asociacionismo con la intervención de José María Leal Bóveda, doctor por la USC, quien desgranará la vida cotidiana y el impacto cultural de los centros gallegos en América. Tomará el relevo la directora del Museo de Pontevedra, Ángeles Tilve, para adentrarse en el análisis iconográfico y simbólico de «A derradeira leición do mestre», la pieza central que inmortaliza el fusilamiento de Alexandre Bóveda.

La propuesta cultural se encuadra dentro de los actos de la exposición temporal que, del 25 de junio al 27 de septiembre, exhibirá el icónico lienzo junto al dibujo original del álbum «Galicia mártir»

El broche de oro lo pondrá una mesa redonda sobre la memoria cultural y la Galicia exterior moderada por el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, y que contará con la participación de Alberto Vázquez López y Cristian Moares, miembros de la junta directiva del Centro Galicia de Buenos Aires, junto al exconselleiro de Cultura Víctor Manuel Vázquez Portomeñe.

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El seminario, abierto a toda la ciudadanía, ofrece la posibilidad de seguimiento tanto presencial como en línea a través de la plataforma de actividades de extensión universitaria de la UNED, donde ya permanece abierto el plazo de inscripción. Esta propuesta cultural se encuadra dentro de los actos de la exposición temporal que, del 25 de junio al 27 de septiembre, exhibirá el icónico lienzo junto al dibujo original del álbum «Galicia mártir» en el que se inspiró, arropado por fondos propios del Museo que contextualizan una de las páginas más desgarradoras y simbólicas de la historia artística gallega.