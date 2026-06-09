Poio y Meis, escenario de un cortometraje de miedo, dudas y tensión durante este fin de semana

Poio y Meis volverán a situarse estos días en el mapa audiovisual gallego con el rodaje de El Desvío, un cortometraje de suspense psicológico que utilizará distintas localizaciones de ambos municipios, además de la ruta espiritual del Camino de Santiago, como escenario principal de una historia marcada por la tensión, la duda y la sensación de peligro.

La grabación se desarrollará durante este fin de semana y tendrá uno de sus momentos destacados este viernes a las 13.30 horas, con la presentación de la producción en el exterior del Monasterio de Poio, en la calle Oliveira. El acto contará con la presencia de parte del reparto, del equipo directivo del corto y de representantes institucionales de la Diputación de Pontevedra y de los concellos de Poio y Meis.

La cinta está producida por Bastión Films & Liquid Fiction y cuenta con guion y dirección de Martín D. Guevara. En la producción ejecutiva figuran Juan Malcolm, Amalia Enríquez, Irene Esser y Miguel Vallejo.

El Desvío plantea una historia de tensión contenida a partir de un viaje por la Galicia rural. Sus protagonistas, Clara y Lucía, se ven obligadas a pedir ayuda para continuar su camino. Las recoge Juan, un desconocido aparentemente amable que conoce la zona y se ofrece a acercarlas a su destino. Lo que empieza como un favor cotidiano empieza poco a poco a teñirse de inquietud: un cambio de ruta, silencios demasiado largos y miradas difíciles de interpretar van alimentando una sospecha que nunca termina de confirmarse.

La trama avanza hacia un escenario todavía más incómodo cuando una avería obliga a las dos mujeres a detenerse en un bar aislado. Allí, la espera se convierte en una lectura constante del entorno y de sus propias reacciones. La pregunta que atraviesa el corto es si el miedo responde a una amenaza real o a una paranoia alimentada por la incertidumbre.

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El reparto está integrado por Irene Esser, María Marnez, José Manuel Lorenzo, David Amor, Eva Cobo, Manel Loureiro y Miguel Lorenzo, nombres que refuerzan el atractivo de una producción que busca combinar paisaje, suspense y tensión psicológica.