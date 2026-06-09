Un día entero de yoga en Pontevedra: clases, charla, picnic y concierto en la Illa do Covo

La Illa do Covo se convertirá el próximo 20 de junio en un gran espacio al aire libre dedicado al yoga, el bienestar y la vida saludable. Pontevedra celebrará una nueva edición con una jornada completa de actividades abiertas a todos los públicos, desde las 10.00 hasta las 20.30 horas, con clases, una charla divulgativa, picnic, mercadillo y un concierto final.

La iniciativa, impulsada por profesionales de yoga de la ciudad con la colaboración del Concello de Pontevedra, busca acercar esta práctica a personas de todas las edades y niveles, también a quienes nunca se han animado a probarla. La edil de Deportes, Anabel Gulías, destacó que el evento «fue adquiriendo dimensión e importancia en el calendario municipal» y subrayó que el yoga es «una actividad de bienestar social indicada para todas las personas».

Gulías señaló también el papel de esta cita como escaparate para el pequeño comercio y para los estudios locales. «La iniciativa nace de un estudio de yoga, Yoga Flow, y de una instructora, Miriam Bieitez, que propusieron al Concello este tipo de actividades para introducir los beneficios del yoga», explicó. La concelleira incidió en que la Boa Vila cuenta con numerosos espacios naturales para practicar esta disciplina y recordó que, tras pasar por la Alameda y por Os Gafos, la jornada llegará este año a la Illa do Covo.

El programa se organizará en dos escenarios. El escenario Lúa estará dedicado a prácticas más tranquilas y pausadas, mientras que el escenario Sol acogerá sesiones más dinámicas, pensadas para quienes buscan una actividad más física o ya tienen experiencia previa. Desde la organización recalcan que el yoga «es para todos los gustos» y que no se limita a sentarse a meditar o a realizar posturas complejas.

Una de las novedades será una charla al mediodía para explicar qué es realmente el yoga y desmontar algunos prejuicios sobre esta práctica. «No solo vamos a vivirlo, sino también a conocerlo y hablar de él», apuntaron las organizadoras. La jornada incluirá además un espacio para comer en formato picnic, con la posibilidad de llevar comida de casa y también con food trucks.

El cierre llegará por la tarde con un concierto de kirtan, una propuesta musical basada en mantras planteada desde un tono festivo. También habrá una zona de mercadillo vinculada a la salud y el bienestar. Todavía quedan algunos puestos vacantes. Los negocios interesados en participar pueden contactar con la organización en el correo diadoiogapontevedra@gmail.com.

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En total participarán 12 profesores y estudios de yoga de Pontevedra, con rotación para dar cabida a diferentes profesionales. Para asistir a las clases no será necesaria inscripción previa online, bastará con acercarse unos 15 minutos antes de cada sesión al puesto de la organización para dejar el nombre. Los participantes deberán llevar ropa cómoda y una esterilla, aunque desde la organización recuerdan que también se podrá usar una toalla o un pareo y que habrá algunas esterillas disponibles para prestar.