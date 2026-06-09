Desesperación en Cerdedo Cotobade por los ataques del lobo a los caballos en el monte

Vecinos y propietarios de caballos de Cuspedriños, en Cerdedo Cotobade, expresan su "indignación y preocupación" ante la sucesión de ataques de lobo que se registran en los últimos meses en la zona, lo que provoca continuas bajas entre la cabaña caballar y causa importantes pérdidas económicas y emocionales a las familias afectadas.

El último episodio registrado en la zona vuelve a poner de manifiesto una realidad que los ganaderos y propietarios llevan tiempo denunciando como es "la creciente presión de los ataques sobre los caballos que pastan en libertad en los montes del entorno". Los afectados alertan de "unas imágenes de los animales muertos y mutilados que son un reflejo de una situación que se está haciendo insostenible y que amenaza la continuidad de una actividad tradicional profundamente ligada a la identidad y al paisaje del territorio".

Los ganaderos denuncian que los ataques son cada vez más frecuentes y que las medidas actuales "resultan claramente insuficientes para garantizar la protección de los animales", por lo que reclaman a las administraciones "una actuación urgente y efectiva que permita compatibilizar la conservación de la fauna salvaje con la supervivencia de la actividad ganadera y caballar".

Solicitan, por ejemplo, reforzar los mecanismos de prevención, mejorar los sistemas de control y garantizar indemnizaciones ágiles y justas por los daños sufridos. “Cada animal perdido supone un golpe económico, pero también un golpe emocional para quien lleva años cuidando y manteniendo estos caballos”, señalan los afectados.

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Los vecinos recuerdan que el caballo contribuye a la limpieza de la biomasa y a la prevención de incendios forestales, además de formar parte del patrimonio cultural y natural de Cerdedo Cotobade".