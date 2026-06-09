Cuatro años y medio de cárcel para el dueño de la droga incautada en un galpón y en un vehículo

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a cuatro años y medio de prisión a un acusado que reconoció ser el propietario de las sustancias estupefacientes intervenidas en una vivienda-galpón y en el vehículo que conducía. El tribunal, en cambio, ha absuelto al otro investigado al considerar que no existen pruebas concluyentes que acrediten que conocía los hechos o que participó en la actividad delictiva.

Las magistradas entienden que la droga estaba destinada al tráfico, atendiendo al volumen y a la variedad de las sustancias incautadas. Además de la pena de cárcel, el condenado deberá abonar una multa de 169.761 euros.

La sala aprecia en su caso la circunstancia agravante de reincidencia, así como la atenuante analógica de confesión, al haber colaborado con la justicia reconociendo la propiedad de las drogas y exculpando al otro encausado.

En concreto, la Audiencia lo considera autor de un delito contra la salud pública en la modalidad de tenencia preordenada al tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, en concurso de normas con otro delito relativo a sustancias que no causan grave daño a la salud en cantidad de notoria importancia.

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La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.