El coche de punto de Pontevedra se consolida con un aumento del 230% en viajes en un año

El servicio de transporte bajo demanda del medio rural de Pontevedra, popularmente bautizado como el «coche de punto», ha alcanzado su fase de maduración y estabilidad tras meses de rodaje en las parroquias. Tras la última Xunta de Goberno local celebrada este martes, el concejal César Mosquera anunció la aprobación de las bases reguladoras para la licitación de la nueva concesión del servicio, una medida que dará continuidad a una prestación cuyo contrato menor actual expiraba el próximo 30 de julio. El nuevo marco contractual se extenderá desde el 1 de julio de este año hasta el 31 de diciembre de 2029, con un presupuesto anual estimado de 115.000 euros. Las condiciones de uso para los vecinos se mantienen intactas, por lo que el coste por viaje seguirá siendo de 2,15 euros por usuario.

Según los datos aportados por los servicios municipales y la última memoria de resultados, el proyecto pionero muestra una tendencia al alza muy marcada. Al realizar la comparativa interanual, el mes de mayo de 2025 registró un total de 184 viajes mensuales. Doce meses después, en mayo de 2026, el volumen ha ascendido de forma exponencial hasta fijar un récord de 489 viajes mensuales.

Los datos históricos del gráfico que maneja el Concello confirman este despegue del servicio en el rural. Tras un arranque moderado a finales de 2024 con 139 viajes en octubre de ese año, la demanda se estabilizó en torno a los 150 y 200 servicios mensuales durante la mayor parte de 2025.

Sin embargo, la verdadera eclosión se produjo a principios de este año, cuando el coche de punto pasó de los 209 viajes registrados en enero de 2026 a superar con creces la barrera de los 400 en marzo, con 425 desplazamientos, y en abril, con 426, hasta consolidar los 489 viajes del pasado mes de mayo.

Alcanza ya los 489 viajes mensuales, un hito en el transporte a demanda

En lo que respecta a la ocupación, las cifras detalladas del último mes revelan que la ocupación media por vehículo se sitúa en 1,31 pasajeros. La mayoría de los trayectos contabilizados corresponden a un único pasajero, con 371 viajes. No obstante, el coche de punto empieza a funcionar de manera compartida al optimizar circuitos recurrentes, registrándose 92 viajes con dos ocupantes, 19 trayectos con tres personas y 7 servicios en los que viajaron cuatro pasajeros simultáneamente.

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Ante la posibilidad planteada de señalizar paradas fijas en los entornos rurales para organizar las rutas de recogida, Mosquera aclaró que el pliego contempla un amplio abanico de medidas de este tipo por si fuesen necesarias en el futuro, aunque en estos momentos no está prevista su implementación ni ha sido demandada por los taxistas ni por los usuarios.