Caldas pone en marcha una Escola Deportiva de Verán con 60 plazas

El Concello de Caldas de Reis celebrará este verano la primera edición de su Escola Deportiva de Verán, una nueva propuesta municipal destinada a ofrecer una alternativa de ocio para los escolares durante las vacaciones al tiempo que contribuye a facilitar la conciliación. El teniente de alcalde Manuel Fariña subraya que la propuesta surge en sustitución de los antiguos talleres municipales, con una oferta "más profesional y variada y con un precio bonificado”.

La actividad se desarrollará entre el 2 y el 31 de julio, de lunes a viernes en horario de 9.00 a 14.00 horas, y está dirigida a niñas y niños nacidos entre los años 2010 y 2015, es decir, de 11 a 16 años. Ofrecerá una programación muy variada que incluirá deportes como baloncesto, voleibol, tenis, tenis de mesa, pádel, balonmano, bádminton, fútbol sala, juegos tradicionales y deportes alternativos, entre otras propuestas. Además, se desarrollarán salidas al Botánico y a la cascada de Segade, entre otros lugares y actividades acuáticas, incluyendo el uso de la piscina municipal.

Esta nueva iniciativa sustituye a los talleres municipales que se venían realizando por parte del Concello durante los veranos anteriores. El objetivo del gobierno local con el cambio es "avanzar hacia un modelo más profesionalizado y especializado que permita mejorar la calidad de la atención a las niñas y niños participantes, ampliar la oferta de actividades e incrementar el número de experiencias deportivas y de convivencia".

Fariña destaca que el Concello quiere hacer accesible esta actividad al mayor número posible de familias y contará con 60 plazas disponibles que estarán supervisadas por un amplio equipo de monitores. “Estamos ante una propuesta muy completa y el precio para las familias es muy contenido, ya que cada plaza está bonificada por el Concello con alrededor de 30 euros por participante. Esto significa que el gobierno local no llega a cubrir los gastos reales del servicio, pero entendemos que es una medida necesaria para apoyar a las familias y facilitar la conciliación durante el verano”, explica. El responsable municipal subraya además que la Escola Deportiva de Caldas se sitúa entre las actividades con precios más accesibles del entorno.

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Las inscripciones permanecerán abiertas del 8 al 19 de junio, estableciéndose prioridad para los niños empadronados en Caldas de Reis. Las personas interesadas podrán formalizar su solicitud a través de la Sede electrónica del Concello o de manera presencial en las oficinas del Departamento de Cultura, Turismo, Deportes e Saúde (Rúa Laureano Salgado, 10). Se puede recibir más información en el teléfono 886 157 504 o en el correo deportes@caldasdereis.gal.