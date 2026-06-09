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Buscan a una gata de colonia en Poio perdida ante la clínica veterinaria

El animal, que iba a ser esterilizado, se escapó en la Praza de Riestra de A Caeira porque el transportín quedó mal cerrado

La gata es tricolor e iba a ser esterilizada.

La gata es tricolor e iba a ser esterilizada.

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Ana López

Poio

Una gata tricolor de una colonia de Poio se perdió este martes en la zona de A Caeira cuando era trasladada para ser esterilizada. A Canceira de Poio ha hecho un llamamiento en sus redes sociales a los vecinos de esa zona del municipio y de colonias felinas cercanas por si la ven, para que se pongan en contacto con la asociación.

El desafortunado incidente tuvo lugar cuando el animal era trasladado a la clínica veterinaria Cevac, en la Praza de Riestra, en las inmediaciones del Liceo Casino de A Caeira. Al abrir la puerta del vehículo en el que viajaba salió corriendo sin dar tiempo a agarrarla. Todo apunta a que el transportín en el que viajaba se había cerrado mal, de ahí que la gata pudiera huir.

En caso de verla, A Canceira de Poio pide que se pongan en contacto con ellos en el teléfono 620 14 60 33 o con la clínica veterinaria Cevac.

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Hay que recordar que el Concello de Poio está colaborando en el plan CES (captura, esterilización y suelta) de gatos que viven en colonias para evitar su reproducción descontrolada.

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