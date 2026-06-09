Fomento do galego
A Boa Vila será este sábado o altofalante do compromiso e o orgullo polo idioma
O Pazo da Cultura de pontevedra acollerá a entrega da sétima edición dos Premios Mil Primaveras
S. R.
A calor de xuño traerá este sábado a Pontevedra unha nova edición, a sétima xa, dos Premios Mil Primaveras. O Salón de Actos do Pazo da Cultura abrirá as súas portas ás 11.30 horas para acoller unha cerimonia aberta ao público que, impulsada pola Coordinadora de Traballadores/as de Normalización da Lingua (CTNL), busca poñer o foco no traballo silencioso de colectivos e entidades que fan do galego unha ferramenta viva e con futuro. Sen dotación económica na recámara, o valor destes recoñecementos medidos en madeira polo obradoiro Artesanía Enxebre do Barco de Valdeorras reside no orgullo de prender a mecha e servir de espello a todo o país.
Catro serán os proxectos que centrarán os aplausos dunha xornada musicalmente arroupada pola voz e a guitarra de Iseo a Moura. O xurado quixo premiar o coidado dixital do proxecto didáctico e práctico «As chaves da lingua», xunto ao empeño de «Comando Le», unha proposta da Asociación Espazo Lectura que logrou crear unha auténtica comunidade de lecer e orgullo idiomático entre os adolescentes. O ronsel das aulas tamén deixa pegada con «O Dépor é da Coruña», a activa campaña do IES Rafael Dieste que levou o debate sociolingüístico ás rúas herculinas, e con «Revolta Galega», o plan integral co que o CPI As Revoltas de Cabana de Bergantiños implica a toda a súa comunidade escolar no respecto ao patrimonio propio.
A música de Iseo a Moura porá a nota emotiva a un encontro que reafirma á Boa Vila como o gran altofalante do dinamismo lingüístico durante esta fin de semana. Trátase, en definitiva, dunha oportunidade para compartir estratexias e ollar cara ao futuro con optimismo, demostrando que o idioma segue a conquistar novos espazos de lecer, creatividade e orgullo colectivo grazas á implicación de toda a sociedade.
A cita, que conta co respaldo da Deputación e do Concello de Pontevedra, coroa a axenda de «Maio, Mes da Lingua». Un ronsel cultural que este martes encheu de música os xardíns do doutor Marescot cunha Foliada con Apego liderada por Pablo Díaz e Olga Kirk, testemuña viva de que a transmisión do idioma comeza desde os primeiros pasos dos máis pequenos.
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