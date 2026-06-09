Un "aperitivo" a la Volta a nado de Tambo: una visita a la isla la víspera de la prueba

La V edición de la Volta a nado Illa de Tambo-Concello de Poio, que se celebrará el domingo 26 de julio en Combarro, incluye una visita guiada a la isla, dirigida a los nadadores participantes y acompañantes, con el objetivo de que conozcan la historia y el patrimonio natural, histórico y cultural de la isla de la mano de guías especializados.

La visita, que se celebrará la víspera de la prueba, el 25 de julio, tendrá tres horas de duración y partirá del puerto de Combarro. Incluye una ruta guiada a cargo de la naviera Mar de Ons durante la que los visitantes podrán recorrer a pie la isla enclavada en la ría de Pontevedra y descubrir algunos de los restos que conserva como la capilla de San Miguel, el antiguo lazareto, el polvorín y el faro de Tenlo Chico, entre otros puntos de interés.

Tras la visita, los participantes podrán disfrutar de un paseo en catamarán por la ría de Pontevedra, y una degustación de mejillones, vino, agua y refrescos a bordo del barco.

La salida será a las 16.00 horas desde el puerto deportivo de Combarro y el regreso a las 20.15 horas. Para participar en la visita es necesario inscribirse previamente a través de la página web www.voltaanadoilladetambo.es antes del 18 de julio.

La V edición de la Volta a nado Illa de Tambo, prueba organizada por el Concello de Poio y Atlantic Extreme Sports, se celebrará el domingo 26 de julio en Combarro con la disputa de los tres recorridos de uno, 4,5 y seis kilómetros. Las inscripciones pueden realizarse a través de la página web www.magmasports.es hasta el 21 de julio, y se espera la participación de más de 200 nadadores de distintos puntos de España y extranjero.

Participantes en la prueba el pasado año / FdV

La prueba de seis kilómetros dará la vuelta completa a Tambo, recorriendo el faro de Tenlo Chico y la playa de Adreira, mientras que en el recorrido de 4.500 metros los nadadores tendrán que ir hasta la playa de Area da Illa, situada al norte de Tambo. Allí habrá un control de paso obligatorio para todos los participantes de esta distancia. El neopreno será optativo en todas los recorridos, mientras que la boya de seguridad será obligatoria para los participantes de los recorridos de 4,5 y 6 kilómetros.

La distancia de mil metros, en la que podrán participar nadadores a partir de 12 años, consistirá en un triángulo que se disputará muy cerca de la Praza da Chousa, lo que permitirá que sea seguida por numeroso público.

Se contará con el apoyo de Protección Civil de Poio y Marín, Emerxencias de Sanxenxo, Escuela Naval Militar de Marín, Club Náutico de Raxó, Club Náutico de Sanxenxo, Nauta Sanxenxo, Marina Combarro y la Guardia Civil del Mar. En meta habrá una ambulancia y médico para velar por la seguridad de los nadadores.

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La salida y llegada de las tres pruebas estará situada en la Praza da Chousa, en Combarro, donde estarán ubicadas también las zonas de reparto de dorsales, avituallamiento y entrega de premios a los participantes.