Alumnos de Placeres exploran el tramo rural del río de Os Gafos.

La asociación Vaipolorío encabezó ayer lunes una visita al río de Os Gafos, en su tramo rural, protagonizado por cuarenta alumnos de cinco años del Colegio Sagrado Corazón de Placeres. Partieron de Ponte da Condesa en una iniciativa para concienciar a los más pequeños sobre la importancia de conservar este patrimonio fluvial. El recorrido forma parte de las actividades habituales de Vaipolorío en su programa de protección, estudio y divulgación el río Cocho-Toxal-Tomeza-Gafos, denominación que varía según sus tramos.