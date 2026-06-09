Alfombra roja en Pontevedra para el comercio local

La Praza da Pedreira se convertirá en una pasarela al aire libre el próximo 20 de junio (a las ocho de la tarde) con la primera edición de un desfile de moda que nace con vocación de escaparate para el comercio local y con la intención de demostrar que este también puede ser el protagonismo. «Pasarela Pontevedra» está impulsada por Cristina Quintana Trulock, responsable de la tienda «Trulock», y cuenta con el apoyo del Concello de Pontevedra. La propuesta reunirá a doce establecimientos de la ciudad.

«Llevaba ya más de un año con la idea en la cabeza», explica a FARO Quintana, que antes de abrir su propia tienda ya había organizado desfiles para otros negocios y contaba con experiencia en este tipo de eventos.

La idea surgió, sobre todo, de una preocupación compartida por muchos comerciantes: el peso creciente de la compra online y la necesidad de recordar el valor de entrar en una tienda, tocar las prendas, probarse la ropa y recibir el consejo directo de quien conoce el producto. «Todo el mundo está con el online, online, online, y al final somos las tiendas las que estamos dando vida a Pontevedra», señala.

Quintana también apunta a la idea de cambiar los paseos de compras en zonas como Benito Corbal, la «milla de oro» de las multinacionales, a otras calles y barrios donde existen propuestas diferentes. «A veces hay gente de Pontevedra que entra y dice que no conocía estas tiendas», comenta. Por eso, «Pasarela Pontevedra» busca incentivar el movimiento por la ciudad y dar visibilidad a negocios que forman parte del tejido local.

Sara Magariños enseña un vestido en «Alma Gemela», en Os Soportais. | G. SANTOS

El primer paso fue presentar el proyecto al Concello de Pontevedra. Según relata la impulsora, la acogida «fue inmediata» por parte de la Concellería de Promoción Económica, encabezada por Anabel Gulías.

A partir de ahí comenzó el contacto con las tiendas. Y la respuesta superó las expectativas. «Fui hablando con ellas y todas me decían que sí. Solo hubo una negativa, pero por un tema personal», recuerda. En pocas semanas, la iniciativa reunió a doce comercios, cifra en la que decidió poner el límite por tratarse de una primera edición concebida como experiencia piloto.

La intención, además, es que no se quede la cita en una única entrega. El objetivo de Cristina Quintana es que «Pasarela Pontevedra» pueda consolidarse como una fecha estable en el calendario de la ciudad y celebrarse dos veces al año, coincidiendo con los cambios de temporada. La referencia está en otras ciudades que ya organizan eventos similares en torno al comercio local. «Hay lugares en España que hacen su Fashion Week con las tiendas de proximidad, como Oviedo. Esa era un poco la idea que tenía en la cabeza», explica.

La elección de A Pedreira tampoco es casual. La plaza reúne condiciones que encajan con el espíritu del desfile. «Es una plaza muy bonita, acotada, plana y fácil de colocar», resume Quintana. Si el tiempo no acompaña, la organización contempla el traslado al Mercado municipal, situado en las inmediaciones, aunque las previsiones meteorológicas para la fecha parece que serán buenas.

El desfile tendrá una duración aproximada de una hora y cuarto y estará protagonizado por modelos femeninas, aunque algunas tiendas participantes también trabajan moda masculina. Esta primera edición reunirá propuestas variadas, desde prendas urbanas y contemporáneas hasta estilos románticos, bohemios, ceremonia, complementos y artesanía. Participarán Trulock The Shop, Nona and Go Store, La Mattina, Alma Gemela, Delirious, Nahuatl Store, Toscana Store, By Yube, El Baúl de Veva, Doppiache, L’Rousse Design y Meppiachi. También colabora Noemí López 24K, especialistas en belleza, que participará en la preparación de las modelos.

Estefanía Ruiz, dueña de «El Baúl de Veva», en Fray Juan de Navarrete. | G. SANTOS

Excelente acogida

Entre los establecimientos participantes se encuentra «Alma Gemela», de Sara Magariños, que recibió la propuesta «con bomba y platillo» desde el primer momento. Para ella, la pasarela es una forma de sacar el comercio a la calle y de mostrar que las tiendas locales no son solo competencia entre sí, sino compañeras. «Es una forma muy bonita de juntar el comercio local», destaca.

«Alma Gemela», con once años de trayectoria, defiende una moda alegre, colorida y diferente. «Si quieres un básico, probablemente no es tu tienda», bromea Magariños, que reivindica prendas pensadas para vestir de otra manera, sentirse bien y transmitir buen rollo. También anima al público a redescubrir el comercio de Pontevedra como un «centro comercial abierto» en plena calle, donde se pueden encontrar precios equilibrados, calidad y un trato cercano.

Esa cercanía es también una de las señas de identidad de «El Baúl de Veva», de Estefanía Ruiz González, otro de los negocios participantes. Cuando recibió la invitación, no dudó en sumarse. «Toda publicidad es poca para el pequeño comercio, y Cristina nos daba una oportunidad de visibilidad», explica. Su tienda ofrece principalmente ropa casual para el día a día, con un pequeño espacio dedicado a prendas de firma para eventos.

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Ruiz González, que lleva 25 años al pie del cañón, subraya la importancia del trato directo. «Aquí, si vienes, me vas a encontrar a mí», afirma. Para ella, el comercio local permite comprar prendas distintas, de calidad y con asesoramiento personalizado, lejos de la uniformidad de las grandes franquicias.