Las Rías Baixas buscan atraer al visitante nacional con campañas en media España

La Diputación pone en marcha esta semana una nueva campaña de publicidad exterior destinada a consolidar la marca turística Rías Baixas dentro del mercado nacional de proximidad. Bajo el lema «A túa meta, o teu destino», la iniciativa promocional permanecerá activa hasta finales de junio en puntos estratégicos de gran afluencia de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, con una previsión inicial de alcanzar los diez millones de impactos visuales.

El objetivo de la acción es posicionar la provincia como un referente en el segmento del turismo activo y sostenible, vinculando la práctica deportiva con la promoción del patrimonio natural y el soporte al tejido económico local. Para ello, los soportes publicitarios se han concentrado en nodos de transporte clave, instalando pantallas de gran formato en los vestíbulos principales y zonas de embarque de las estaciones de ferrocarril de Santa Justa en Sevilla, Joaquín Sorolla en Valencia, María Zambrano en Málaga, Puerta de Atocha en Madrid y Sants en Barcelona.

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De forma complementaria, la campaña contará con un circuito de ocho mupis distribuidos en ciudades del norte y el levante peninsular. Se localizarán en Alicante, que contará con dos unidades, así como en León, Zamora, Salamanca, Avilés, Gijón y Oviedo. A través de este despliegue, la administración provincial busca reforzar un modelo turístico que utiliza el deporte como eje de desarrollo territorial.