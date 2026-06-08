Promoción publicitaria en seis comunidades
Las Rías Baixas buscan atraer al visitante nacional con campañas en media España
S. R.
La Diputación pone en marcha esta semana una nueva campaña de publicidad exterior destinada a consolidar la marca turística Rías Baixas dentro del mercado nacional de proximidad. Bajo el lema «A túa meta, o teu destino», la iniciativa promocional permanecerá activa hasta finales de junio en puntos estratégicos de gran afluencia de Andalucía, Asturias, Castilla y León, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, con una previsión inicial de alcanzar los diez millones de impactos visuales.
El objetivo de la acción es posicionar la provincia como un referente en el segmento del turismo activo y sostenible, vinculando la práctica deportiva con la promoción del patrimonio natural y el soporte al tejido económico local. Para ello, los soportes publicitarios se han concentrado en nodos de transporte clave, instalando pantallas de gran formato en los vestíbulos principales y zonas de embarque de las estaciones de ferrocarril de Santa Justa en Sevilla, Joaquín Sorolla en Valencia, María Zambrano en Málaga, Puerta de Atocha en Madrid y Sants en Barcelona.
De forma complementaria, la campaña contará con un circuito de ocho mupis distribuidos en ciudades del norte y el levante peninsular. Se localizarán en Alicante, que contará con dos unidades, así como en León, Zamora, Salamanca, Avilés, Gijón y Oviedo. A través de este despliegue, la administración provincial busca reforzar un modelo turístico que utiliza el deporte como eje de desarrollo territorial.
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