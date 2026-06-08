Entra en su recta final el derribo del edificio de Pontevedra calcinado hace un año

Hace casi un año, en julio de 2025, un incendio calcinaba prácticamente por completo el inmueble del número 4 de la calle Marqués de Riestra, con el desalojo de todos sus inquilinos, al menos 18, y el cierre de los comercios de los bajos. Siete meses después, el Concello de Pontevedra iniciaba el procedimiento para declarar en ruina técnica ese edificio y dictaba una orden de demolición por motivos de seguridad. Y en marzo, la Policía Local precintaba la acera ante el edificio después de que cayeran a la vía pública cascotes de su fachada.

Finalmente, en abril llegaba la «piqueta» a la zona para acometer ese derribo. Dos meses después, buena parte del inmueble ya ha sido desmontado, una labor que entra en su recta final. Cientos y cientos de bloques de piedra han sido ya retiradas y decenas de kilos de escombros trasladados en una operación especialmente delicada, ya que los trabajos requieren del uso de maquinaria pesada y grandes camiones y grúas, pero se desarrollan en pleno centro urbano y en una calle de estrechas dimensiones.

Esto obliga a cortar al tráfico la zona durante el horario laboral, con el añadido de que al lado está la entrada principal de un concurrido garaje, si bien se permite el paso acotado de los peatones.

Durante los dos meses de trabajo ya cumplidos, la empresa especializada ha retirado los restos de la cubierta y toda la zona del ático, así como las placas superiores y todas las paredes de esos pisos. La intención es dejar en pie parte de la fachada y los bajos.

Trabajos en el edificio / Rafa Vázquez

Los informes técnicos municipales elaborados en su día constataban que el edificio presentaba un agotamiento de elementos estructurales fundamentales, lo que hacía inviable su recuperación «tal y como está» con la estructura actual. Por ese motivo, Urbanismo entendió en su día que procedía la declaración de ruina técnica y la demolición.

La resolución municipal de ruina recordaba a la propiedad su obligación de ejecutar medidas urgentes para garantizar la estabilidad del inmueble hasta que se lleve a cabo la demolición, tales como instalación de redes de protección en fachadas, limpieza interior, apuntalamiento de la fachada e impermeabilización, con el objetivo de evitar riesgos y proteger a los edificios colindantes. Estas medidas no se habían aplicado todavía, más allá del vallado de la acera tras la caída de cascotes.

Urbanismo ya constató que en una inspección del 27 de enero no se habían ejecutado las medidas provisionales ordenadas en agosto de 2025 y que tampoco prosperó una propuesta posterior de derribo parcial planteada en octubre, al no cumplir «estándares mínimos».

El coste de las actuaciones de emergencia realizadas por el Concello para «eliminar el riesgo» inmediato tras el incendio fue de 43.124,40 euros, cantidad que asumió el Concello, pero que debe ser reintegrada por la propiedad, una comunidad de propietarios.

El fuego en el edificio situado en el número 4 de la calle Marqués de Riestra se declaró de madrugada el 8 de julio de 2025, obligando a desalojar el inmueble y otros colindantes. No hubo heridos, aunque varias familias y negocios resultaron gravemente afectados.

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Tras el siniestro, el Concello encargó trabajos de emergencia para retirar elementos inestables y evitar desprendimientos hacia la vía pública, incluyendo la retirada de la cubierta y el desmontaje parcial de la fachada, actuaciones que se contrataron a una empresa especializada.