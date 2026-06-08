El Puerto y el Concello buscan una ubicación para el Museo do Mar de Marín
La entidad solicita un espacio de mayor tamaño ante el aumento de sus fondos
R. P.
José Benito Suárez Costa, presidente de la Autoridad Portuaria y María Ramallo, alcaldesa de Marín mantuvieron ese lunes una reunión con la directiva del Museo do Mar de Marín, con el objetivo de coordinar entre todas las partes la búsqueda de una alternativa viable para la ubicación definitiva del Museo.
Después de varios años ubicados en una sede cedida por Abanca, el trabajo de divulgación sobre la cultura e identidad marítima del municipio así como el acopio de fondos museísticos que cada vez necesitan de un espacio mejor dimensionado, respaldan esta necesidad, solicitada por parte de la entidad, contando incluso con la colaboración del Colegio de Arquitectos.
Se buscarán distintas posibilidades dentro de los espacios cedidos por el Puerto a la ciudadanía, o en otra ubicación en el municipio, "procurando que sea en un entorno que reúna las condiciones necesarias para el Museo", según la Autoridad Portuaria.
Tanto Concello como Autoridad Portuaria se comprometieron a "seguir trabajando" en próximas reuniones con la colaboración de arquitectos especializados para encontrar una solución y dotar al Museo do Mar de Marín de una localización definitiva.
Este pequeño museo, ubicado en la Rúa Concepción Arenal 2, está dedicado a la tradición marinera del municipio y a aquellas personas trabajadoras que dedicaron su vida al mar. En su interior se pueden encontrar maquetas de barcos, utensilios de pesca, documentación histórica y piezas relacionadas con el mundo del mar.
Se da la circunstancia de que la Asociación Museo do Mar de Marín recibió este año el Premio Liberación por su "firme compromiso con nuestra identidad marinera, una recuperación paulatina y valiosa de su patrimonio material e inmaterial, la difusión continúa de los valores asociados a las gentes del mar y una enorme capacidad de dinamización y conexión con las nuevas generaciones».
A lo largo de todo el año realizan actos e impulsan iniciativas de todo tipo con las que divulgar el patrimonio material e inmaterial unido al mar. Además de recuperar piezas marítimas de gran relevancia y custodiar las que ya tienen en el Museo, la asociación organiza anualmente un homenaje a las mujeres y hombres del mar en la antigua dársena de chalanas del puerto y dirige el Festival Cine do Mar, una apuesta por el audiovisual con el mar como telón de fondo.
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