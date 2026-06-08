El PP de Pontevedra alerta de deficiencias en la recogida de basuras en el barrio de Fontesanta

La concejala del PP de Pontevedra Silvia Junco ha denunciado el “abandono” del barrio residencial de Fontesanta, tras recordar que hace cuatro años, en el pleno de julio de 2022, se aprobó una moción del Partido Popular en la que se exigía la puesta en marcha de un plan de mantenimiento integral del barrio. Fue un acuerdo unánime de los tres grupos de la corporación municipal que "se mantiene guardado en un cajón", lamenta la edil.

Asegura que “a día de hoy, todo sigue igual o peor” en referencia a problemas de "falta de mobiliario urbano, señalización, de iluminación, de seguridad, la necesidad de reforzar la limpieza urbana y el incremento de la recogida de la basura, la poda de árboles, el mantenimiento y reposición de las zonas verdes, el control de vertidos o la recuperación de las canchas de tenis para que estén a disposición de la ciudadanía".

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Desde el PP de Pontevedra se han mantenido varios encuentros durante el mandato actual con los vecinos del barrio para hacer un seguimiento de la situación y lamentar la falta de iniciativa municipal al respecto.