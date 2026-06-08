Gastronomía
El pontevedrés Rubén González competirá por el título de mejor cocinero de tapas de Galicia
El chef de «El Cafetín» representará a la ciudad con «O Canto do galo» en la gala «Sete Cidades, Sete Sabores», que se celebrará el 30 de junio en Santiago
Pontevedra tendrá representación en la décima edición de la gala Mellor Cociñeiro de Tapas Sete Cidades, Sete Sabores 2026, una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia para promocionar el turismo urbano a través de la gastronomía. La final se celebrará el próximo 30 de junio en la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, donde competirán cocineros de las siete ciudades gallegas.
El representante pontevedrés será Rubén González, chef de «El Cafetín», que concursará con la tapa «O Canto do galo». La propuesta es un homenaje al gallo celta y a su entorno natural, con una elaboración que combina una royale, una brocheta de pechuga curada, crujientes de piel, brotes de guisante, caldo intenso, espuma de maíz y aire de cebada.
González, formado en cocinas como las del Parador de Baiona y el Cenador de Salvador Gallego, en Madrid, regresó a Pontevedra para convertir «El Cafetín» en uno de los locales de referencia gastronómica de la ciudad.
Junto a él competirán representantes de Ferrol, A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Lugo. Los siete aspirantes optarán a dos premios: el del jurado profesional y el del jurado popular, integrado por los invitados a la gala mediante televotación. Las tapas serán valoradas por su técnica, creatividad, presentación y sabor.
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