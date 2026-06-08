Pontevedra estrena una red de contenedores para la recogida de pilas en edificios públicos, centros sociales y colegios

El Concello de Pontevedra ha puesto en marcha una nueva red municipal de recogida de pilas y acumuladores, integrada por 75 contenedores específicos distribuidos en edificios públicos, dependencias municipales, centros sociales y centros de enseñanza. La prestación, activada a través de la Concejalía de Servicios Urbanos Básicos, constituye una de las novedades del nuevo contrato de recogida de residuos, ya que hasta ahora el municipio no contaba con este servicio.

Los nuevos recipientes, suministrados por la empresa adjudicataria PreZero, tienen una capacidad de 40 litros y están destinados exclusivamente al uso en interiores. Por este motivo, no se instalarán en la vía pública, sino en espacios municipales y de convivencia a los que la ciudadanía podrá acudir dentro de su horario habitual de apertura.

La red ya está operativa en numerosos equipamientos, entre ellos el Pabellón Multiusos, el Pabellón Municipal, los parques de Bomberos, las dependencias de la Policía Local y Protección Civil, los mercados de A Seca y Navarrete, la Casa da Luz, la Casa Azul y el Pazo da Cultura, además de otros edificios municipales.

El despliegue se completa con la colocación de contenedores en centros sociales de distintos barrios y zonas del rural, como O Burgo, Gorgullón, Leste, San Roque, Monte Porreiro y Os Campos, entre otros. De este modo, el Concello busca acercar este servicio a diferentes puntos del municipio y facilitar la correcta gestión de un residuo considerado peligroso.

La ciudadanía podrá utilizar estos contenedores depositando directamente sus pilas usadas en cualquiera de los edificios públicos o locales sociales incluidos en la red. Además, tanto particulares como empresas mantienen la posibilidad de entregar pilas y acumuladores en el Punto Limpio Fijo, situado en el polígono de O Campiño, y próximamente también podrán hacerlo a través del futuro servicio de Punto Limpio Móvil.

El servicio se ha extendido asimismo a centros de enseñanza, donde los contenedores estarán destinados al uso interno de cada colegio. Entre los centros educativos que ya cuentan con este sistema figuran Xunqueira 1, Marcos da Portela, Vidal Portela, San Martiño, Froebel, Álvarez Limeses, Villaverde, Campolongo, Crespo Rivas y Lérez, entre otros.

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Las pilas recogidas serán tratadas por un gestor autorizado contratado por PreZero, con el objetivo de garantizar su correcta gestión ambiental y evitar que este tipo de residuos acabe mezclado con la basura convencional.