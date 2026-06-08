«Paz y humanidad»: la carta de agradecimiento de una familia al servicio de Oncología de Pontevedra

El Servicio de Oncología del Hospital Provincial de Pontevedra ha recibido una emotiva carta de agradecimiento por parte de una familia que quiso reconocer públicamente la atención recibida durante el proceso asistencial de una paciente.

En el escrito, esta familia pone en valor tanto la profesionalidad como la calidad humana de los profesionales de la unidad, subrayando el apoyo recibido en los momentos de mayor dificultad. «No existen palabras suficientes para agradecer lo que habéis significado para nosotras durante estas semanas», señala la autora de la carta.

La familia de la paciente recuerda que su enfermedad supuso un período marcado por la incertidumbre y el sufrimiento, pero destaca que la atención recibida contribuyó a hacer más llevadera esa situación. En este sentido, afirma que los profesionales del servicio dejaron «algo mucho más profundo: alivio, paz y humanidad» y añade que «cuando todo tiembla y una siente que el mundo se cae, encontrar personas que cuidan desde el corazón lo cambia absolutamente todo».

La carta incide especialmente en la importancia de los pequeños gestos cotidianos durante la asistencia sanitaria. «Habéis cuidado de mi madre con una humanidad, una delicadeza y un amor que nunca podremos olvidar», expresa la familia, que también agradece que la paciente se sintiera «segura y querida en los días más vulnerables de su vida».

Del mismo modo, el escrito reconoce el acompañamiento ofrecido a los familiares a lo largo de todo el proceso. «También nos habéis cuidado a nosotras, incluso sin daros cuenta», destaca la autora, quien asegura que la tranquilidad de saber que su madre estaba rodeada de «personas buenas» resultó fundamental en los momentos más difíciles.

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La misiva concluye con un reconocimiento al compromiso humano de los profesionales asistenciales: «Gracias por seguir tratando a las personas con dignidad, paciencia y cariño» y «ojalá sepáis la huella tan honda que dejáis en las personas que pasan por vuestras manos».