La inclusión que hay detrás de un cupón

Es muy habitual caminar por las calles de Pontevedra y ver a un vendedor de cupones en plena faena. Muchos comprarán y otros tantos no, pero la historia humana que esconde cada vendedor pasa, en cualquier caso, desapercibida. Los gestores de alegrías infinitas en forma de boletos de lotería son vivos ejemplos de que detrás de toda actividad profesional se esconde una persona en su forma más humana. Muchos de estos trabajadores de los juegos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) se encuentran en riesgo de exclusión laboral por padecer diferentes discapacidades físicas, motoras o sensoriales, y en la venta de boletos al público encuentran su forma de plenitud laboral e inclusión en la vida cotidiana. Ramón, vendedor en la rúa Peregrina, y Mónica, vendedora frente al Centro de Salud Virxe Peregrina, son vivas pruebas de la obra social y humana que se esconde detrás de cada sorteo o cada «rasca y gana».

Ramón suma veinte años vendiendo cupones de la ONCE de forma ininterrumpida; veinticinco en total a lo largo de su vida. Él mismo asegura que la inclusión social que realiza la entidad supone una labor importantísima en la normalización de las personas con discapacidad y que el principal cambio en el cuarto de siglo que lleva en su labor está en el perfil del cliente y el tipo de producto que optan por comprar. «Se debe a la lotería activa que se vende mediante TPV y a los rascas. El cupón tradicional va hacia abajo, se vende menos, y ahora lo que más se vende son los rascas y la lotería activa», explicó.

Este parecer lo mantiene también Mónica, que desde hace cinco años trabaja como vendedora de productos de lotería responsable en Pontevedra, alternando diferentes relaciones contractuales con parones puntuales de la actividad laboral. Sin ninguna duda por su parte, ella afirma que el aumento de venta de cupones y otros productos es evidente y visible. Acerca de la inserción laboral y el papel social de la ONCE, también mantiene una opinión similar a su compañero de trabajo. «Para las personas con discapacidad, la ONCE ofrece más empleo y ayuda a la inserción social, algo que es bueno», indicó.

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Manuel Horjales, vendedor de productos de lotería responsable de la ONCE desde 2008 y actualmente destinado en Ferrol, ha sido reconocido como Vendedor del Año 2025 de la ONCE en Galicia. El galardón, con el que la Organización distingue anualmente el esfuerzo, la actitud en el puesto de trabajo, la implicación con los clientes y el compromiso con su labor social, fue entregado el pasado 5 de junio durante una cena de gala celebrada en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid. Horjales, de 47 años y afiliado a la ONCE, compartió este reconocimiento con otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados en distintos puntos de España, en un acto acompañado por los máximos responsables de la Organización.