Homenaje a la gran dama de los fogones

El Concello de Poio celebró este lunes la III Gala da Hostalaría, una cita que reunió en el Pazo de Colón a representantes del sector en una fiesta para reconocer y poner en valor el talento local y reivindicar el papel turístico y gastronómico del municipio. Se entregaron los galardones del público y el jurado a los establecimientos ganadores de la tercera edición de TapeaPoio, así como más de sesenta premios sorteados entre las personas que degustaron y valoraron las distintas tapas, con un total de cerca de 10.000 euros en premios a clientes y restauradores, aportados por empresas y colectivos del municipio.

Asistentes a la gala, celebrada en el Pazo de Colón. | FDV

Además, esta gala sirvió para homenajear a una gran dama de los fogones, con la entrega del I Delantal de Honra a Amelia González, cofundadora de Casa Solla y figura pionera de la gastronomía de Poio y de Galicia. «Era de justicia reconocer la trayectoria de Amelia González, una mujer pionera y referente de la gastronomía gallega que, desde la discreción y el trabajo constante, contribuyó de manera decisiva a construir una historia de éxito de la que hoy Poio se siente profundamente orgulloso», destacó el alcalde, Ángel Moldes durante su intervención.

Moldes reconoció que el objetivo de este homenaje era expresar gratitud y admiración, «objetivos que ya se están cumpliendo desde el mismo momento en que se anunció el nombre de la homenajeada, ya que fueron muchas las personas que se acercaron para expresar su cariño, su respeto y su admiración. En las calles, en las conversas entre vecinos, escuchamos palabras de afecto y reconocimiento que demuestran hasta que punto este homenaje es sentido y compartido por todos».

El acto contó con la presencia del delegado de la Xunta en Pontevedra, Pablo Fernández, de la directora de Turismo de la Diputación, Romina Fernández, de la concejala de Turismo, Rocío Cochón, y otros miembros de la corporación municipal, así como representantes de las empresas y entidades colaboradoras y los miembros del Jurado Experto.

La Gala sirvió para reconocer el talento y el esfuerzo de los profesionales que participaron en la tercera edición de TapeaPoio, así como la implicación de los millares de personas que recorrieron los establecimientos adheridos al certamen, degustando cerca de 7.000 tapas vendidas, un 30% más que en la edición anterior.

El Jurado Experto, formado por los chefs con Estrella Michelín Xosé Cannas (Restaurante Pepe Vieira) y Pepe Solla (Restaurante Casa Solla), la empresaria y consultora gastronómica Marga Pazos (Salmoira) y el influencer culinario y de viajes Alberto Rivas (Alvientoo), otorgó los siguientes premios: Mejor Tapa Tradicional: Casa Ces, con «o cordeiro é a pera»; Mejor Tapa Creativa: Evoca, con «robaliza na primavera».

Los premios otorgados por el voto del Público, que valoró las tapas mediante códigos QR y papeletas físicas, correspondieron a: Mejor Tapa Tradicional: Casa Ces, con «o cordeiro é a pera»; segundo clasificado Bocoi con «fabas con polbo». Mejor Tapa Creativa: Casa Ces, con «como un porquiño» y segundo clasificado Lameiriña, con «Zamburiña gold». Además, se entregaron placas de reconocimiento por la participación en el III certamen TapeaPoio a los demás establecimientos participantes.

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Por último, se repartieron también 60 premios para el público participantes, como menús degustación a estancias en hoteles y restaurantes, lotes de productos o pasajes en barco.