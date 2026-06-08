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Expertos en ciudades inteligentes y economía circular se juntan en Pontevedra

La celebración del congreso Citigal tendrá lugar en A Boa Vila este jueves y viernes en el Pazo da Cultura

La presentación del congreso.

La presentación del congreso. / FDV

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Pontevedra

Pontevedra acogerá este jueves y viernes, 11 y 12 de junio, la segunda edición de Citi.gal, el Congreso de Ciudades Inteligentes y Economía Circular, que se celebrará en el Pazo da Cultura. La cita reunirá a representantes institucionales, empresas tecnológicas, expertos nacionales e internacionales y profesionales del ámbito académico para debatir sobre los retos urbanos vinculados a la innovación, la sostenibilidad y la transformación digital.

El encuentro fue presentado este lunes en el Ayuntamiento de Pontevedra por la concejala de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, y por Alejandro Amoedo, representante de la organización. La asistencia será gratuita, aunque será necesario inscribirse previamente.

Durante la presentación, Gulías enmarcó el congreso dentro de la estrategia municipal para reforzar el papel de Pontevedra en el ámbito de la economía creativa y la innovación. La edil recordó que la ciudad ha impulsado en los últimos años distintas citas vinculadas al emprendimiento, la tecnología y los nuevos modelos económicos, y defendió que Citi.gal puede contribuir a consolidar esa línea de trabajo.

La concejala incidió, además, en que la tecnología debe entenderse como una herramienta al servicio de las personas. En este sentido, reivindicó el modelo urbano de Pontevedra, basado en una ciudad «a escala humana», y advirtió de que la digitalización o la inteligencia artificial no pueden convertirse en una excusa para dejar en segundo plano la habitabilidad de los espacios urbanos.

Por su parte, Amoedo destacó el crecimiento del congreso en esta segunda edición y la incorporación de Ametic, la patronal tecnológica, a la dirección del encuentro. Según explicó, el objetivo es que Citi.gal se consolide como «el gran congreso de ciudades inteligentes del noroeste de España y parte de Portugal».

El programa abordará durante dos jornadas cuestiones como la aplicación de la inteligencia artificial a la gestión urbana, los gemelos digitales, la movilidad sostenible, la eficiencia energética, la ciberseguridad, la accesibilidad, el turismo inteligente o la gestión de residuos. También se analizará el papel de la economía circular en la transición hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.

La edición de este año contará con ponentes procedentes de Romanía, Inglaterra y Portugal, además de especialistas nacionales. Entre los participantes figuran representantes de empresas como Acciona Energía, Ferrovial, Minsait, NTT Data, Ayesa, Schneider Electric o Nealis Tech, así como responsables de distintas administraciones públicas.

También está prevista la presencia de representantes de las diputaciones de Pontevedra y Ourense, de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia y de ayuntamientos como Vilagarcía de Arousa, Arteixo, A Coruña, Valencia, Sanxenxo o Vera, entre otros.

Entre las intervenciones previstas destaca la de Giorgio Prister, presidente de la red europea Mayors for Europe, que analizará el papel de los gobiernos locales en los procesos de transformación urbana.

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Además de las ponencias, el congreso incluirá mesas de debate y espacios de trabajo en red, con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre administraciones, empresas y profesionales. La organización confía en que esta segunda edición sirva para afianzar a Pontevedra como sede estable de un encuentro centrado en el futuro de las ciudades y en la búsqueda de soluciones urbanas más sostenibles.

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