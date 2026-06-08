El cuadro de Castelao «A derradeira leición do mestre» pone rumbo de Argentina a Pontevedra

El vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez, ha asistido este lunes en el Centro Galicia de Buenos Aires al proceso de salida del cuadro 'A derradeira leición do mestre', pintado por Castelao en 1945 y que este verano se exhibirá en el Museo de Pontevedra. El cuadro fue descolgado de su localización habitual en esta entidad de la diáspora gallega en Argentina y fue embalado para su transporte a Galicia, a donde está previsto que llegue el 17 de junio. «Hay obras que pertecen al patrimonio de un museo y otras forman parte del alma de un pueblo. 'A derradeira leición do mestre', es una de ellas», aseguró Domínguez.

El vicepresidente remarcó «la enorme emoción» de ver cómo la obra más icónica de Castelao inicia su viaje hacia el Museo de Pontevedra para «hacer posible que dialogue por primera vez con la colección que mejor conserva y explica su legado. Después de meses de diálogo, trabajo y entendimiento con el Centro Galicia de Buenos Aires, este no es solo un acontecimiento cultural extraordinario, es la culminación de un anhelo compartido por muchas personas que entendemos que Castelao ocupa un lugar central en nuestra identidad gallega», aseguró Domínguez.

«Que 'A derradeira leición do mestre' pueda exhibirse este verano en Pontevedra, en el Museo, la gran casa de Castelao, es la demostración de que la cultura sigue siendo una de las grandes fuerzas que unen a los gallegos, vivan donde vivan, y un símbolo de la Galicia abierta, universal y orgullosa de sus raíces que entre todos seguimos construyendo». En este campo subrayó que «pocas obras representan con tanta fuerza los valores y los ideales que Castelao legó al país» y ensalzó la importancia de que llegue a Galicia «una de las creaciones más universales y simbólicas de su historia cultural».

El cuadro emprende el viaje por avión hasta Alemania, desde donde partirá por carretera para llegar a Galicia una semana antes de la inauguración de la exposición. El proceso de salida, transporte y llegada seguirá todos los estándares internacionales de transporte de obras artísticas, gestionado por una empresa especializada y acompañado en todo momento por un técnico de la entidad que hace el préstamo, el Centro Galicia de Buenos Aires.

'A derradeira leición do mestre' se exhibirá en el Museo de Pontevedra de 25 de junio al 27 de septiembre. Este óleo sobre lienzo, de dos metros de alto, es una de las obras más emblemáticas de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Lo pintó en 1945, cinco años antes de su muerte, para el Centro Orensano de Buenos Aires, la entidad, posteriormente integrada en el Centro Galicia, que había hecho posible un año antes la publicación de 'Sempre en Galiza', obra fundamental de su pensamiento político. La pintura fue concebida en un contexto de fuerte carga política y simbólica y presentada en el noveno aniversario del fusilamiento en 1936 de Alexandre Bóveda, figura clave del galleguismo y amigo personal del artista.

El cuadro, ya embalado / FdV

Desde 1979 el cuadro pertenece a la colección del Centro Galicia de Buenos Aires, heredero de las asociaciones de la emigración gallega en Argentina, que lo cede temporalmente para esta exposición. La muestra coincide con la conmemoración del 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, del plebiscito del Estatuto de autonomía de Galicia de 1936 y del asesinato de Bóveda, lo que refuerza su valor histórico y simbólico.

El lienzo reproduce la estampa número 6 de 'Galicia mártir', el primero de los tres álbumes publicados por Castelao durante la guerra. En la escena se representa, en un sencillo paisaje gallego, el cadáver de un paseado delante de dos niños, una figura en la que se reconoce a Alexandre Bóveda, fusilado en Pontevedra el 17 de agosto de 1936. Aunque el breve texto al pie de la imagen puede aludir a la represión del magisterio durante la Guerra Civil, el rostro reconocible de la víctima a quien Castelao definió como «prototipo de la ciudadanía gallega y mártir de la libertad», simboliza la destrucción de la razón a manos del fanatismo y de la violencia y convierte la obra en un homenaje a todas las personas que dieron su vida por la República, la libertad y la justicia.

Esta obra será el centro de una muestra pequeña en dimensiones pero grande en simbolismo, en la que estará acompañado de las piezas que le dan el contexto adecuado para interpretarlo: el dibujo en el que se basó, el manuscrito 'Co pensamiento en Galiza' y la posterior primera edición de 'Sempre en Galiza' o la fotografía de la celebración del Día da Galicia Mártir de 1945, noveno aniversario del fusilamiento de Bóveda, en el que se presentó la pintura.

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En paralelo a la muestra, el Museo va a desarrollar este verano un amplio programa paralelo que incluirá visitas guiadas, talleres para público infantil, un concierto de la Sociedad Coral Polifónica, conferencias y un seminario alrededor de esta obra clave para entender a Galicia del siglo XX.