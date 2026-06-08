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‘A derradeira leición do mestre’

El cuadro más reconocido de Castelao sale hoy de Argentina rumbo al Museo

Encuentro de ayer con la asociación ABC del Partido de Corcubión.

Encuentro de ayer con la asociación ABC del Partido de Corcubión. / FdV

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R. P.

Pontevedra

El vicepresidente de la Diputación, Rafa Domínguez, se encuentra en Argentina para supervisar los trabajos de traslado que permitirán que el cuadro más reconocido de Castelao ‘A derradeira leición do mestre’ de Castelao se exponga por primera vez en la provincia de Pontevedra y por segunda en Galicia, en el Museo de Pontevedra entre el 25 de junio y el 27 de septiembre.

El cuadro parte hoy desde el Centro Galicia de Buenos Aires y será recibido en Pontevedra el miércoles 17. El 22 comenzará una programación de actividades alrededor la exposición del cuadro que incluyen seminarios, conciertos o la conmemoración del Día de la Galicia Mártir.

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En su viaje, Domínguez mantuvo ayer un encuentro con la asociación ABC del Partido de Corcubión en la ciudad de Buenos Aires.

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