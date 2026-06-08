Cerponzóns reactiva su demanda de que se recupere Ponte Malvar

La asociación de vecinos O Chedeiro de Cerponzóns ha celebrado este fin de semana los 30 años de su incorporación a la Federación Castelao, un aniversario en el que el colectivo recordó su trayectoria desde entonces y reactivó uno de sus viejas reivindicaciones: recuperar Ponte Malvar y adoptar medidas de seguridad vial en el antiguo tramo de la N-550 en ese punto.

Subrayan que al menos desde 2015 gestionan con las administraciones esta actuación, ya que padecen excesos de velocidad y falta de mantenimiento, según las quejas de Liliana Casás y José Esperón, presidenta y secretario de O Chedeiro. En su demanda, los vecinos cuentan con el apoyo de la Federación Castelao, expresado por su presidente, Juan Loureiro.