Areeiro abre de nuevo sus puertas para mostrar los secretos de la sanidad vegetal y sus jardines históricos

La Estación Fitopatolóxica Areeiro, uno de los centros de investigación de referencia en sanidad vegetal y conservación del patrimonio botánico a nivel nacional e internacional, vuelve a abrir de par en par sus puertas a la ciudadanía. La Diputación de Pontevedra acaba de reactivar su programa de visitas guiadas gratuitas tras la excelente acogida que tuvo la iniciativa durante la pasada campaña 2025-2026. Es una oportunidad para adentrarse en sus casi seis hectáreas de terreno, un espacio donde la ciencia convive con la belleza natural de sus plantaciones piloto de frutales, un singular jardín de aromáticas y una joya botánica indiscutible: la colección de camelias de la institución provincial, que custodia ya más de mil ejemplares, además de albergar la primera plantación de té de toda Galicia.

El recorrido, que corre a cargo de guías oficiales habilitados, tiene una duración aproximada de dos horas. Los itinerarios están pensados para grupos de entre 2 y 30 personas, y los horarios establecidos son los martes y jueves en una horquilla que va de las 9 a las 14 horas, y los sábados desde las 10 hasta las 14 horas.

Según las condiciones fijadas por la organización, únicamente se permitirá realizar una visita por persona o grupo al año, y las plazas se pueden solicitar desde este mismo momento rellenando el formulario disponible en la página web oficial del centro.

El recorrido, que corre a cargo de guías oficiales habilitados, tiene una duración aproximada de dos horas

El único requisito administrativo es gestionar la reserva con una antelación mínima de dos días naturales. En el caso de que asistan menores de edad, deberán ir acompañados en todo momento por un adulto o contar con la correspondiente autorización firmada si se trata de una actividad escolar.

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Más allá del incuestionable atractivo de sus exteriores, esta iniciativa busca acercar a la sociedad el trabajo riguroso que se desenvuelve intramuros en las instalaciones de Areeiro. Los visitantes podrán conocer la trascendencia de un centro que destaca por su labor investigadora y de experimentación en cultivos agrícolas, forestales y ornamentales. Para ello, el complejo cuenta con laboratorios punteros dedicados en exclusiva al diagnóstico e investigación de plagas y enfermedades de las plantas, a la edafología y al estudio minucioso de cultivos, piezas clave para la protección del ecosistema verde de la provincia.