Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La visita del Papa, en directoCierre de camas del SergasVigo Mundial 2030Vuelco camión cisterna AP-9Nueva conectividad vuelos VigoNegocios con historia en Vigo
instagramlinkedin

Fiesta en la calle

Los vecinos de Altamira disfrutan de la primavera

Gran animación en la jornada festiva.

Gran animación en la jornada festiva. / Rafa Vázquez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. P.

Pontevedra

La Asociación Vecinal Altamira-San Antoniño celebró ayer en la calle su tercera Festa da Primavera, en una jornada de confraternidad de los residentes en la que no faltó la comida casera, empanadas, muestras culinarias de otros países en este barrio multicultural y el ya tradicional concurso de tortilla. La cita contó con amenización musical, con la actuación de Aladino Barros (Alba Solomúsica) y Showiñas.

Según destaca la asociación vecinal, que aguarda desde hace tiempo que el Concello acometa un plan de mejora integral, «esta fiesta sirve para poner en valor nuestra comunidad y nuestro barrio hacia toda la ciudad, y de seguir construyendo su futuro», además de «disfrutar de nuestra comunidad, que es el mayor apoyo para el futuro de nuestro barrio».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents