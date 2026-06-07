El silbato contra la violencia de género

La Federación pola Igualdade das Mulleres de la Provincia de Pontevedra (Femupo) estuvo presente en la pasada edición del Incode Fest, celebrado en la Alameda, con un Punto Violeta de prevención de la violencia de género y de las violencias sexuales en espacios de ocio y ocio.

Durante la celebración del festival, el colectivo desarrolló diferentes acciones de sensibilización y prevención dirigidas a las personas asistentes, y presentó los nuevos FemuSafe, unos silbatos disuasorios diseñados para facilitar la solicitud de ayuda en situaciones de riesgo y reforzar la seguridad personal. Se pretende con ellos no solo pedir ayuda, sin también ahuyentar a posibles agresores.

También se realizó el reparto gratuito de otro recurso aportado por Femupo, unos cubrevasos de protección, una herramienta preventiva que contribuye a reducir el riesgo de manipulación de las bebidas y que se convirtió en uno de los elementos más demandados por las personas asistentes al festival. Esta iniciativa forma parte de la campaña de prevención de la sumisión química que Femupo desarrolla en diferentes eventos, centros educativos y actividades juveniles de la provincia.

Uno de los silbatos FemuSafe / FdV

El nuevo recurso preventivo que supone el FemuSafe fue posible gracias a la colaboración de Nipro Designs, que cedió el diseño de manera altruista para apoyar esta iniciativa de sensibilización y prevención. Se suma así a las propuestas de la federación para la atención a las víctimas de violencia de género «promoviendo medidas de autoprotección y corresponsabilidad comunitaria».

Desde el colectivo destacan la importancia de acercar las acciones de prevención a los espacios donde se concentra la juventud, «apostando por una intervención próxima, accesible y adaptada a las nuevas realidades sociales». La entidad considera «fundamental promover entornos de ocio seguros y libres de violencias machistas, en las que la información, la sensibilización y la prevención se conviertan en herramientas fundamentales para la protección de las mujeres».

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La participación en el Incode Fest se enmarcó en el desarrollo del proyecto Mulleres en Construcción 5.0, a través del cual Femupo impulsa actuaciones de concienciación, sensibilización y prevención de la violencia de género en toda la provincia de Pontevedra.