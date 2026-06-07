Sanxenxo apura las obras en varias calles para finalizarlas antes de julio

El Concello de Sanxenxo apura todas las obras que tiene en marcha en diversas calles para que estén listas antes de julio, inicio de la temporada alta de turismo. Ayer domingo concluyeron los primeros trabajos de asfaltado y pintado de las tres primeras calles, Vidal Rocha, Castelao y Ramón Cabanillas. La finalización de los trabajos permite recuperar la circulación de vehículos por estas calles.

La próxima semana, entre el lunes 8 y el viernes 12 está prevista la misma actuación en las calles Vigo, Lugo, camino de Baltar y el tramo final del paseo Silgar, desde la rotonda de Baltar hasta la Calle Vigo.

Posteriormente, entre el 15 y el 18 de junio se actuará en la recta de Baltar, entre la rotonda del mismo nombre y la que da acceso a la calle Rafael Picó de Portonovo, además de un tramo de la circunvalación de Sanxenxo.

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Por otro lado, han concluido los trabajos de la segunda fase del adoquinado del paseo de Silgar, entre las rúas Ourense y Rosalía de Castro. En esta ocasión se han colocado 47.000 adoquines y 1.600 metros lineales de bordillos de adoquín.