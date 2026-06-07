Pontevedra asegura un muro en Monte Porreiro que amenazaba con caerse

El Concello de Pontevedra ultima la construcción de un muro de contención en el aparcamiento en superficie situado en calle Alemania, en el barrio de Monte Porreiro, que tenía riesgo de caer.

Con estos trabajos se pretenden solucionar los problemas de degradación que presentaba el talud colindante a la parcela, que supera los 20 metros de longitud y presentaba riesgo de desprendimientos de tierras.

Para atajar esta situación, se levantó un muro de bloques de piedra para dar estabilidad al terreno. Además de la colocación de los grandes bloques, la actuación se completa con la instalación de las tuberías de drenaje, la colocación de una protección geotextil, la limpieza de la superficie del estacionamiento y el repintado de las plazas por unos 32.000 euros.

También en el barrio de Monte Porreiro, en colaboración con la asociación de vecinos, el Concello ya ejecutó el acondicionamiento en superficie de un terreno público entre las calles Alemania y Eirín.

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Asimismo, estas mejoras se extendieron a la calle Portugal, donde se preparó otra parcela y se canalizó un manantial, y en la parte alta de la calle Grecia se amplió la zona de aparcamiento disponible y se creó una plataforma única para mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal.