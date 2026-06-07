Una parada militar en su base de Pontevedra conmemora los 60 años de la Brilat

La Brigada «Galicia» VII, la Brilat, conmemora este año sus seis décadas de historia con un extenso y variado programa de actividades institucionales, culturales y operativas en la provincia de Pontevedra.

El acto central de este aniversario se ha celebrado este domingo, con una parada militar celebrada en la Base General Morillo de Figueirido, en Pontevedra, acto presidido por el teniente general Carlos Melero Claudio, jefe de la Fuerza Terrestre , que fue jefe del Batallón Zamora I/29 de la Brilatentre septiembre de 2009 y septiembre de 2012.

La cceremoniaha contado con la presencia de las principales autoridades civiles y militares de la provincia y de numeroso público y en ella se hizo entrega del premio Caballero/Dama Azor 2026 a David Alvariño Pérez, director del centro de formación profesional de Cantería de Galicia, "reconociendo su espíritu de sacrificio, apoyo, excelencia profesional y vinculación de forma muy especial con la Brigada", según destaca el Ministerio de Defensa.

Los actos conmemorativos comenzaron formalmente el pasado viernes con la inauguración oficial de la nueva Sala Histórica Azor por parte de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Este espacio cultural está diseñado para "preservar fielmente el patrimonio, los recuerdos y la memoria operativa de la unidad", añaden las mismas fuentes.

David Alvariño recibe el título / FdV

Asimismo, el sábado la Alameda de Pontevedra albergó una exposición estática de materiales avanzados y vehículos pesados, para acercar de forma interactiva el equipamiento militar operativo a todas las familias de la ciudad.

La agenda de actos continuará el próximo miércoles, a partir de las 19.30 horas, con la celebración de un concierto de música militar en el Auditorio de Marín, con la participación de la Unidad de Música de la Escuela Naval Militar, la Banda de Guerra de la Brilat y grupo local Airiños de San Xulián. La actuación musical será de asistencia totalmente libre y gratuita para el público general hasta completar el aforo disponible.

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Por otra parte, la vertiente de adiestramiento táctico quedará reflejada los días 24 y 25 de junio con la realización del Concurso de Patrullas Tui-Santiago de Compostela por el Camiño Portugués. Esta prueba de resistencia contará con la participación de una veintena de patrullas procedentes de diferentes unidades de España, entre ellas cuatro delegaciones de ejércitos extranjeros.