Muere una persona en una salida de vía en Ponte Caldelas
El otro ocupante del turismo resultó herido y fue trasladado al hospital
Una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras una salida de vía registrada en Ponte Caldelas. El accidente se produjo alrededor de las 23.20 horas de ayer en el kilómetro 7 de la PO-244.
Según la información facilitada por el 112 Galicia, el turismo en el que viajaban las dos personas chocó contra un árbol y cayó por un terraplén.
Tras recibir el aviso, el 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros do Morrazo y a la Guardia Civil de Tráfico.
No fue necesaria la excarcelación para liberar a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, una de las personas implicadas falleció a consecuencia del accidente, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida. El otro ocupante fue evacuado al hospital por el personal sanitario.
- El embalse del Pontillón de Pontevedra llega a las puertas del verano con el menor nivel desde 2022
- El buque escuela Juan Sebastián de Elcano afronta su centenario con renovadas tecnologías y honores
- Los Premios Gastroculturales reconocen a ocho referentes de Pontevedra
- El legado de Valle-Inclán se queda para siempre en el Museo de Pontevedra después de casi tres años de negociaciones
- De la Sala Karma a 40.000 personas: la historia del Surfing the Lérez antes de decir adiós
- Sesenta años de la Brilat: la unidad militar muestra su día a día a los ciudadanos de Pontevedra en su aniversario
- Marín ya luce photocall
- Os Gafos soterrado empieza a ver la luz