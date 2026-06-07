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Muere una persona en una salida de vía en Ponte Caldelas

El otro ocupante del turismo resultó herido y fue trasladado al hospital

Ambulancias llegan al Hospital Montecelo de Pontevedra en una imagen de archivo.

Ambulancias llegan al Hospital Montecelo de Pontevedra en una imagen de archivo. / Gustavo Santos

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R. P.

Una persona ha muerto y otra ha resultado herida tras una salida de vía registrada en Ponte Caldelas. El accidente se produjo alrededor de las 23.20 horas de ayer en el kilómetro 7 de la PO-244.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el turismo en el que viajaban las dos personas chocó contra un árbol y cayó por un terraplén.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia informó al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a los Bombeiros do Morrazo y a la Guardia Civil de Tráfico.

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No fue necesaria la excarcelación para liberar a los ocupantes del vehículo. Sin embargo, una de las personas implicadas falleció a consecuencia del accidente, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada por salvarle la vida. El otro ocupante fue evacuado al hospital por el personal sanitario.

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