Marín resuelve las deficiencias en el asfaltado en varias calles

La empresa Fechi ya ha llevado a cabo el reasfaltado de algunas zonas de la avenida de Ourense que no quedaron correctamente rematadas cuando se realizó la humanización de esta arteria principal de Marín, objeto en los últimos meses de una amplia reforma con el ensanche de la acera anexa a los edificios y otras mejoras.

Los asfaltados seguirán en la Rúa da Ponte. | FDV

El reasfaltado fue realizado por el Ministerio de Transportes, responsable de ese proyecto, y ya quedó finalizado a lo largo de la mañana del viernes.

Por su parte, es el propio Concello de Marín el que acomete, con fondos propios el final y la ornamentación de la nueva rotonda de la misma avenida, frente a Nodosa. Después de que colocara la piedra que recrece la superficie y se instalara el sistema de riego, ya se depositó en el centro del elemento la tierra que servirá de sustrato para las plantas que embellecerán la glorieta y que se plantarán la próxima semana.

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Por otro lado, la Xunta de Galicia también reasfaltará la Rúa da Ponte, después de los desperfectos que quedaron en el pavimento tras la mala ejecución de la empresa Oresa, con la que se rescindieron todos los contratos dada su situación mercantil.