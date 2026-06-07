José Luis Martínez cumple el reto contra el cáncer: de Valencia a Sanxenxo en bici

Una recepción multitudinaria a las puertas del Concello y un emocionante encuentro con Sandra Patiño en Sanxenxo. José Luis Martínez cumplió este sábado su reto contra el cáncer tras recorrer 1.016 kilómetros en bicicleta desde Ayora, en Valencia, hasta Sanxenxo para recaudar fondos contra la enfermedad.

El reto solidario culminó después de nueve días de viaje, desde el 29 de mayo, y que nació como un gesto de apoyo a Sandra Patiño, vecina de Noalla y enferma de cáncer, amiga del ciclista y muy vinculada tanto a Galicia como a la localidad valenciana.

Martínez fue recibido en el Concello por el alcalde, Telmo Martín, miembros del gobierno local y familiares y amigos de Sandra Patiño. El momento más emocionante fue el abrazo con la propia Patiño en el propio Concello, en un acto con numerosos amigos y que se convirtió en un homenaje a ambos.

Martínez recibe un abrazo a su llegada a Sanxenxo / Concello de Sanxenxo

El propio José Luis Martínez explica que la idea surgió al pensar en Sandra y en su relación con Noalla. «A pesar de que ella está casada con un vecino de Ayora, siempre lleva a Noalla en su corazón y siempre que puede se va a Galicia. Por eso se me ocurrió esta idea y a ella se le iluminó la mirada cuando se lo dije. Solo por eso ya merece la pena», señala.

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Martínez partió el día 29 de mayo de Ayora acompañado por vecinos de la localidad, que realizaron con él un tramo inicial de la ruta, y también por la propia Sandra Patiño. Para este desafío había preparado además un maillot especial, con el que llegó, por supuesto, a Sanxenxo. «Siempre me ha gustado la bicicleta y he encargado un maillot que lleva el nombre de Sandriña y las banderas de Ayora y Sanxenxo», explicaba el día de la salida.