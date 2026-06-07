Corpus Christi
Combarro luce sus espectaculares alfombras de Corpus
Toda la comarca acoge celebraciones religiosas este domingo
La festividad del Corpus Christi, fiesta de la Iglesia católica destinada a venerar la Eucaristía, está marcada por las ofrendas y manifestaciones públicas que los feligreses realizan por las calles de su parroquia, villa o ciudad. La comarca de Pontevedra vive con especial emoción y devoción el jueves siguiente a la octava de Pentecostés, siendo Combarro y Marín dos de los lugares que brillan con mayor fuerza en un día tan especial.
En Combarro, el Corpus Christi volvió a ser una de las celebraciones más destacadas del municipio de Poio, con la elaboración de sus tradicionales alfombras florales sobre el empedrado del Conjunto Histórico. Desde días antes, vecinos y vecinas se implicaron en el corte de pétalos y en la preparación de diseños vegetales que, el día de la procesión, transforman las principales calles de la villa marinera en un recorrido lleno de color. El itinerario por distintos tramos del casco histórico y del Camino Real hasta la iglesia de San Roque, queda engalanado para el paso del Santísimo Sacramento.
En Marín, la festividad del Corpus Christi se celebró también con especial solemnidad en sus distintas parroquias, combinando el acto religioso con una arraigada tradición popular. En Santa María del Puerto, una de las celebraciones con mayor participación, la jornada comenzó con la Eucaristía del mediodía, a la que asistieron numerosos fieles, niños y niñas de primera comunión y autoridades invitadas. Al término de la misa, la procesión partió del Nuevo Templo y recorrió el itinerario habitual por Concepción Arenal, Jaime Janer, Rúa Real y la Plaza do Reloxo hasta llegar al Templo Antiguo, pasando sobre las alfombras florales elaboradas durante la noche por los vecinos del recorrido.
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