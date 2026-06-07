Una de cada cinco familias de Pontevedra ya vive de alquiler, el doble que hace 10 años

El alquiler no deja de cobrar fuerza en la ciudad de Pontevedra. Con unos precios de venta cada vez más altos, muchas familias se ven obligadas a descartar la compra de su casa y optan por el arrendamiento. Así se pone de manifiesto en la «Enquisa estrutural a fogares» referida a 2025 que acaba de publicar el Instituto Galego de Estatística (IGE). En 2015 en la ciudad de Pontevedra eran apenas 3.100 las familias las que vivían de alquiler, el 10% de total, mientras que otras 9.100 (el 30%) pagaban una hipoteca. Una década después, el panorama es muy diferente.

Ahora ya son 7.400 las familias pontevedresas que viven de alquiler, el doble que hace diez años, lo que supone que uno de cada cinco hogares corresponde a esta modalidad. En cambio, no llegan a 6.300 las que pagan una hipoteca, menos del 20% de las unidades familiares de la ciudad.

El estudio también pone de manifiesto que Pontevedra es la ciudad gallega donde es más «pesada» la carga que suponen los gastos totales de la vivienda. Este apartado supone un esfuerzo notable para el 44% de las familias, más de 14.000. Es el porcentaje más alto entre las urbes de la comunidad, por encima de Vigo (43%), A Coruña (39), Lugo (30) y Ferrol, Santiago y Ourense, que se sitúan en torno al 27%. Eso sí, hace diez años, esta carga inmobiliaria era más abundante, ya que afectada a cerca de 18.000 familias, el 59% del total de hogares.

Los datos del Ministerio de Vivienda referidos al primer trimestre de este año revelan que 2026 arrancó en la ciudad con los precios más disparados aún. El valor medio se sitúa en este periodo en 2.084 euros por metro cuadrado, la cifra más alta de la serie histórica, que comienza en 2005. Es la primera vez que Pontevedra supera la barrera de los dos mil euros, ya que el récord hasta ahora estaba fijado en los 1.957 euros de finales de 2007. En solo un año, el precio ha subido un 23%, ya que 2025 finalizó en 1.699 euros. Además, en apenas ocho años comprar ahora un piso a orillas del Lérez es el doble de caro.

Durante 2025, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la vivienda se ha consolidado como el principal problema en España, y el alquiler se ha visto afectado por la presión de los pisos turísticos, que ha reducido la oferta de inmuebles para su arrendamiento todo el año y, además, ha disparado los precios. Según el IGE, el gasto medio mensual de alquiler en Pontevedra se situó en 2024 (último año que analiza el instituto) en los 448 euros, algo por debajo de los 472 de 2023, pero muy lejos de los 313 de 2026, por ejemplo. Es una cifra más elevada que el gasto medio de una hipoteca, de 418 euros al mes.

Otro dato llamativo del estudio del IGE también sitúa a Pontevedra a la cabeza de las ciudades gallegas. Se trata del número de familias que residen en viviendas unifamiliares. A día de hoy, uno de cada cuatro hogares de Pontevedra es unifamiliar, (en concreto el 25,2%) un total de 8.200 sobre un total de más de 32.500. Solo Santiago se acerca al porcentaje de Pontevedra con el 24,4% de hogares de este tipo. Vigo también presenta un alto índice, del 23,6%. En el otro extremo del listado aparece A Coruña, con apenas el 2,3% de casas unifamiliares, que se explica por la elevada ocupación urbana de un municipio de escasa extensión.

Según el informe del Instituto Galego de Estatística en Pontevedra hay 32.655 domicilios, 2.500 más que hace diez años. De ellos, 24.359 se corresponden con pisos colectivos, el 75% del total. Las 8.206 casas no colectivas son mayoría en el rural, con el 99% de los casos en los municipios del interior. Pontevedra es una ciudad conformada por un centro urbano compacto y 15 parroquias diseminadas por el ámbito rural y es precisamente en estas parroquias donde reside el 20% de su población. La única urbe que tienen menos domicilios que Pontevedra dentro de Galicia es Ferrol, con un total de 27.500 domicilios.

Este liderazgo en viviendas unifamiliares puede estar detrás de la razón por la que Pontevedra aparece como la ciudad con más casas que superan los 120 metros cuadrados. Según el IE son más de seis mil, casi el 19% del total. En Lugo se llega al 15% y se roza el 12% en Vigo, pero apenas llega al 8% en A Coruña.

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En el rango más bajo, de menos de 60 metros cuadrados, en Pontevedra son unas 3.000, el 9% del total. En este caso, sí hay ciudades con porcentajes menores: el 6,5 en Lugo y el 8,5 en Ourense. Entre los 60 y los 90 metros cuadrados se sitúa la mayoría de las casas, con 914.600 a orillas del Lérez, el 45% del total. Ese porcentaje supera el 50% en las otras seis urbes de la comunidad.