Tarde para conocer los invertebrados en el río Lérez

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, la Plataforma de Afectados por la A-57 en Pontevedra ha celebrado en la tarde de este sábado una actividad de divulgación ambiental centrada en la riqueza biológica del entorno fluvial del río Lérez "para poner en valor este espacio amenazado por el trazado de los tramos 2 y 3 del proyecto del Ministerio de Transportes", según señalan los propios vecinos de las parroquias de Xeve y Bora.

Antón Lois recoge muestras / FdV

Bajo el título “Observación de invertebrados e outra fauna do río Lérez”, la jornada buscaba poner en valor y defender el ecosistema de este espacio protegido Rede Natura 2000, con la participación guiada de Antón Lois, reconocido educador ambiental, que ha enseñado a los asistentes a identificar las diferentes especies de invertebrados y fauna que habitan en las riberas del río Lérez en el entorno de Ponte Bora.

Una dlas pequeñas participantes / FdV

Era una propuesta especialmente pensada para los más jóvenes, bajo el lema de "pequen@s explorador@s", promoviendo así la concienciación ecológica desde la infancia.

El divulgador medioambiental recogió muestras en el ecosistema fluvial y explicó las características de la fauna de humedales y cauces con la ayuda de visores de insectos.

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Unas treinta personas de todas las edades participaron en la actividad.