El Sergas mantendrá abiertas más del 95% de las camas del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés en verano

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) cerrará este verano en torno al 10% de las camas de sus hospitales, un porcentaje algo superior al del año pasado (un 8,3%). El área sanitaria que menos camas tendrá operativas es la de Pontevedra e O Salnés, que mantendrá en servicio el 95,75%, si bien no se aclara la cifra concreta de cada hospital: Montecelo, Provincial y OSalnés. La ocupación media en estos dos distritos durante el verano de 2025 fue del 68,90%.

Un año más, la única área que no se verá afectada por la medida será la de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, con el 100% de las camas disponibles. Son datos ofrecidos a Europa Press por la Consellería de Sanidade, que incide en que la totalidad de las camas hospitalarias están siempre disponibles en caso de que la demanda asistencial requiera de su utilización.

A Parda, referencia para los centros de salud que ya cierran los sábados

La modificación del horario de atención de los PACs desde ayer sábado provoca que centros de salud como el de Anafáns, en Poio, queden ya sin servicio de urgencias por las mañanas, lo que convierte al de A Parda, en Pontevedra, como el de referencia para buena parte de la población de la comarca. Así lo denunciaron ayer el BNG del municipio y Movemento x Poio, que emplazan al Concello a pedir la restitución del horario anterior.

Noticias relacionadas

La previsión inicial era que la medida afectaría a los centros de salud de Arcade, A Lama-Ponte Caldelas, Barro, O Campo Lameiro, Cerdedo Cotobade, Poio y Vilaboa. En Poio, la portavoz del BNG Marga Caldas, denunciaba ayer la situación de Anafáns justo a las puertas del verano, y alertaba de que muchos pacientes optarán por acudir directamente a Urgencias de Montecelo en lugar de A Parda, lo que «saturará aún más ese servicio del hospital».