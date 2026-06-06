Ruidos y humedades, entre los principales problemas de las viviendas en Pontevedra

La falta de espacio y de luz natural, las deficiencias en los aislamientos térmicos y acústicos y, sobre todo, los ruidos que generan los vecinos o el tráfico y la presencia de humedades en los hogares. Son las principales quejas que formulan los pontevedreses con respecto a sus viviendas, según la última edición de la «Enquisa estrutural a fogares» que publicó ayer el Instituto Galego de Estatística (IGE).

Aunque, según el documento, el 42% de las familias no registra problemas en sus casas, sí existe un elevado porcentaje, casi el 23% que padece molestias por el ruido, tanto de sus vecinos como de los coches en la calle e incluso de los negocios situados en el propio edificio o en las inmediaciones. Se trata de la urbe gallega con más quejas por estos motivos, ligeramente por delante del 22% de Vigo, pero muy lejos del 16% de Santiago o apenas el 11% de Ferrol, por ejemplo.

Pontevedra también lidera a las ciudades de la comunidad en cuanto a los problemas causados por las humedades, que se producen en casi el 33% de los hogares, solo a la par de Santiago, con el 30%, pero muy por delante de 25% de A Coruña o el 15% de Lugo. No está a la cabeza de las urbes pero sí son destacadas las anomalías en el aislamiento acústico y térmico de las casas, que presenta deficiencias en el 24% de ellas, solo por debajo del 25% de Compostela y el 29% de Vigo. En cuanto a la falta de espacio o de luz natural, es un problema para más del 15% de las familias.

En conjunto, con un balance general de todos los problemas de este tipo, Pontevedra aparece como una de las ciudad gallegas con más quejas de los propietarios, ya que, por una razón u otra, casi seis de cada diez se declara afectado en la encuesta del IGE. solo hay más quejas en Lugo, al llegar al 61%, pero en Ferrol apenas se llega al 355 y solo hay problemas en el 29% de los pisos de Lugo.

Esto podría deberse a una excesiva antigüedad de los inmuebles en la ciudad, pero el trabajo de Estatística también analiza este apartado y pone de manifiesto que solo el 35% de sus viviendas tiene 50 años o más, un porcentaje que se dispara hasta el 51% en Ferrol o al 45% en Santiago, mientras que se llega al 43% en Vigo. En cambio, no son muy abundantes los pisos de menos de diez años, apenas el 2,5% del parque inmobiliario total y cerca del a mitad de todas se sitúa entre los veinte y los cincuenta años.

Más coches que plazas de garaje: un 27% carece de él

El coche es un bien my habitual en las viviendas de la ciudad, pero otra cosa es disponer de una plaza de garaje para estacionarlo. Según el IGE, en Pontevedra más del 85% de las casas dispone de automóvil, un porcentaje muy similar al de hace una década. Pero solo el 73% de los inmuebles dispone de espacio para ubicar el coche. Eso significa que el 27% debe dejarlo en la calle o buscar una alternativa. Por ello, son muchos los que acuden a los bonos de los parkings subterráneos o a la fórmula del alquiler de una plaza en un edificio particular.

Noticias relacionadas

Pero los precios se disparan año tras año y no es raro encontrar espacios por lo que pide más de 80 euros al mes. Y lo mismo ocurre con aquellos conductores que apuestan por adquirir una plaza en propiedad. Las cifras que manejan las inmobiliarias en la ciudad llegan a los 50.000 euros, si bien hay ofertas de 70.000, si bien se trata de plazas de casi 40 metros cuadrados, donde caben al menos dos coches.