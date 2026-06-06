Pontevedra, los que van a morir te saludan

Reptar por el suelo, cargar pesos de todo tipo, escalar muros o superar pirámides son algunas de las feroces pruebas que los valientes corredores de la Gladiator Race realizaron durante su carrera de 6,5 kilómetros totales. Una prueba con arraigo en la ciudad, de hecho, afrontó su undécima edición y batió el récord histórico de participación. Un total de 2.800 participantes, entre los 2.400 adultos que ya compitieron, con las salidas entre las 16.00 y las 19.15 horas de la decimocuarta y última tanda, y los cuatrocientos niños que compiten este domingo, hicieron de la Illa dos Escultores una estampa de fuerza extrema y resistencia feroz.

Instantes de la carrera. / Rafa Vázquez

Óscar Espiñeira, uno de los organizadores del evento, confesó que se esperaba una jornada festiva para todos los públicos. «Esperamos que la gente lo pase muy bien y se divierta. Tratamos de hacer un evento apto para todos los públicos, en el que puedan participar tanto personas muy entrenadas como otras que, aunque no tengan el mismo nivel de condición física, puedan ir superando los obstáculos con ayuda. Además, intentamos acompañar la jornada con música. Tendremos varias actuaciones musicales a lo largo de la tarde y también mañana por la mañana. Lo principal es que la gente disfrute haciendo deporte», explicaba Espiñeira antes del comienzo de la prueba sénior.

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Cuarenta obstáculos a superar. / Rafa Vázquez

El nivel de los corredores no es un motivo de exclusión para los organizadores, que, a excepción de los competidores de élite, todos los demás pudieron recibir ayuda externa y realizar ciertas pruebas en equipo, ayudándose unos a otros para superar los cuarenta obstáculos totales. La adaptación para la prueba de los niños, además de bajar el nivel de exigencia y la dureza de algunas pruebas, pasa por la reducción gradual de la distancia total a recorrer. Desde los seis a los catorce años, los diferentes infantes compiten en distancias adaptadas que van desde los quinientos metros, en el caso de los más pequeños, a los 1.200 metros, en el caso de los más mayores.