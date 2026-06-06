Polémica
Piden a Patrimonio la «catalogación» de la balaustrada de piedra de Silgar, en Sanxenxo
La plataforma vecinal que se opone a su alteración pretende lograr una protección integral de la pieza
R. P.
La polémica por la balaustrada de piedra de la playa de Silgar, en Sanxenxo, no se cierra pese a que el Concello ya ha asegurado que no eliminará la pieza, como se detalla en el proyecto de actuación en la zona, aunque sí se añadirán elementos de acero para «reforzar la seguridad».
La plataforma vecinal ‘SOS Balaustrada’, que se opone al plan municipal y considera una «alteración de una pieza histórica» cualquier obra en la balaustrada, registró este sábado ante la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural (Xunta de Galicia) una solicitud de protección integral para ella
El colectivo vecinal, que se ha movilizado ya varias veces a lo largo del paseo, asegura que ha aportado a la Consellería de Cultura «un dossier técnico e histórico que demuestra el notable valor etnológico, identitario y paisajístico de este elemento de cantería tradicional gallega, un hito visual que lleva más de medio siglo configurando la fachada marítima urbana de la villa y formando parte de la memoria colectiva de generaciones de vecinos y visitantes».
En el escrito se solicita la incoación inmediata del expediente de catalogación y la aplicación de una medida cautelar de suspensión de cualquier obra, proyecto o intervención municipal «que implique la modificación, desmontaje o adición de elementos ajenos a la estructura original de granito»
El colectivo insiste en que el actual proyecto de reforma del tramo final del paseo « contempla una alteración sustancial de la estructura mediante la incorporación de elementos de acero inoxidable», lo que califica de «atentado estético e identitario que rompe la escala y la armonía atlántica del entorno. No estamos en contra de la seguridad ni de la mejora del paseo; estamos en contra de que se borre nuestra identidad cuando existen soluciones técnicas de altura que respetan la piedra tradicional», apuntan desde el colectivo.
Mientras tanto, la plataforma tiene en marcha una campaña de recogida de firmas en diversos comercios y locales de hostelería colaboradores de Sanxenxo «para incorporar el respaldo social masivo al expediente en las próximas semanas».
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