Panorama y Los Satélites, en las fiestas de San Xoán de Poio

Varias de las orquestas más reconocidas del circuito festivo gallego actuarán en Poio durante las fiestas de San Xoán, que se celebrarán del 22 al 27 de junio. La programación arrancará con la lectura del pregón, el lunes 22, para dar paso a seis días de música, deporte, gastronomía, cultura y ocio.

A la espera de presentar la programación completa de esta edición, el Concello de Poio ha adelantado ya parte de la oferta musical, con un cartel que incluye las actuaciones de Panorama, Los Satélites, Marbella, Kubo, Capitol, Ritmo Xove, Charleston y Grupo Azabache.

La lectura del pregón, a cargo de Juan Mariño, director de la Escola de Acordeóns de Campelo, el lunes 22, marcará el inicio de las fiestas. Ese mismo día, se volverá a celebrar una verbena en el Campillo do Mosteiro con la actuación del Grupo Azabache.

El martes 23, coincidiendo con la noche de San Xoán, la verbena de A Seca estará protagonizada por Los Satélites. Al día siguiente, miércoles 24, será el turno de la agrupación local Ritmo Xove y de la orquesta Charleston. El jueves 25 subirán al escenario Panorama y Marbella, mientras que el viernes 26 cerrarán la programación de las verbenas Capitol y Kubo.

Por su parte, desde el miércoles día 10, los particulares y locales de hostelería que quieran prender una hoguera o hacer una chrrascada por San Xoán, en la noche del 23 al 24 ya podrán solicitar sus permisos. Será posible instalaer hogueras en las playas de Sinás, Raxó, Laño, Ouriceira,, Lourido y O Padrón y en el puerto de Campelo siempre que cumplan todas las normas indicadas.

En el caso de las hogueras de San Xoán, el plazo para presentar las solicitudes remata el lunes día 22. Para las de San Pedro, el plazo para hacer las comunicaciones irán del 23 al 26 de este mes.

La persona solicitante será la responsable de cumplir estrictamente todas y cada una de las condiciones y las normas de seguridad, entre las que se incluyen la prohibición de ubicar un asador en zonas públicas; el volumen del combustible de la hoguera no sobrepasará los ocho metros de perímetro y los tres de altura.

La separación entre los edificios y árboles será como mínimo de cuatro metros para las barbacoas y de doce para las hogueras; se tendrá especial cuidado de no situarlas bajo tendidos eléctricos o telefónicos, así como de no exista ningún local en el que se almacenen productos inflamables.

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Al mismo tiempo, se tendrán en cuenta inclemencias meteorológicas como la aparición de viento a la hora del encendido. Se prohíbe la quema de neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites y en general de cualquier sustancia que al arder desprenda humo tóxico; y en ningún caso se echarán al fuego recipientes que contengan líquidos inflamables o gases a presión (sprays), aunque estén vacíos; y se deberá tener un punto de agua o extintor próximo para proceder a su apagado ante cualquier emergencia. Por último, todo deberá quedar completamente recogido y limpio el martes, 24 de junio, antes de las 10.00 horas