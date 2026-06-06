Un motorista con el carné retirado da positivo por alcohol tras chocar contra dos vehículos en Pontevedra

La Policía Local de Pontevedra ha instruido diligencias contra el conductor de una motocicleta que se vio implicado en un accidente de tráfico en la avenida de Montecelo de la ciudad. El conductor se enfrenta a tres delitos: conducir bajo los efectos del alcohol, negarse a realizar las pruebas de alcoholemia y circular sin el permiso vigente por la pérdida total de puntos.

Los hechos sucedieron alrededor de las 20.30 horas del pasado martes, día 2, según ha informado el Concello este sábado. Las mismas fuentes señalan que el siniestro se produjo cuando la motocicleta salió de la vía y acabó colisionando contra dos vehículos que se encontraban aparcados en calle.

Al llegar al lugar del accidente, los agentes comprobaron que el motorista, que resultó herido de carácter leve, presentaba síntomas evidentes de embriaguez. En la primera prueba de alcolemia a la que fusometidoid arrojó una tasa superior al límite establecido como delito por el Código Penal.

Uno de los coches dañados / Concello de Pontevedra

No obstante, cuando los policías trataron de realizarle las siguientes pruebas estipuladas por normativa, el conductor se negó de forma rotunda.

La situación se agravó al verificar los datos del implicado en los registros de la Dirección General de Tráfico. Los policías comprobaron que carecía de título habilitante para conducir, ya que le constaba una pérdida de vigencia del carné tras agotar la totalidad de los puntos asignados.

Por todo ello, la Policía Local procedió a instruir las correspondientes diligencias judiciales mediante las que se denuncia a este conductor por la comisión de un delito de conducción de vehículo a motor bajo los efectos del alcohol, un delito de negativa a someterse a las pruebas de alcolemia y un delito de conducción de vehículo a motor careciendo de título habilitante.

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El atestado policial instruido ya fue remitido al juzgado de guardia para continuar con el procedimiento legal pertinente.