Marín proyecta la restauración integral del Palco de la Alameda

El Concello de Marín ya tiene el proyecto para poder licitar las obras de restauración del Palco de la Música de la Alameda Rosalía de Castro, uno de los elementos patrimoniales más emblemáticos del municipio. La actuación supera los 48.000 euros

La intervención tiene como objetivo garantizar la conservación de este elemento singular catalogado, que ahora presenta un notable mal estado, para mejorar su estado de conservación y asegurar su protección después de que se detectaran deterioros debidos al paso del tiempo.

El proyecto contempla la reparación integral de la cubierta, incluyendo su desmontaje, la eliminación de los óxidos existentes en la estructura metálica y la sustitución de los elementos de madera de la subestrutura y del falso techo. Además, se realizará la limpieza de la piedra y la reparación de las fisuras detectadas en sus elementos constructivos.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, destacó la importancia de esta actuación, para a que lleva varios meses buscando financiación. “El Palco de la Música es una de las imágenes más reconocible de nuestra Alameda, pero además también un espacio que usamos mucho para actividades, así que estábamos deseando poder actuar en su reforma, con la que garantizar su conservación y la seguridad en su uso”, señaló.

Ahora, el siguiente paso será iniciar la licitación y solicitar la autorización pertinente a Patrimonio.

Otra de las grandes enseñas del patrimonio histórico de Marín es el Templo Vello, donde la Xunta ejecuta un importante trabajo de restauración por fases.

Ya se llevaron a cabo actuaciones para resolver problemas de humedades, con la restauración de la fachada y la retirada de simbología franquista. Además, con fondos propios se restauró la torre del Reloj, con una inversión de 40.000 euros.

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Ahora, la Xunta anunció una tercera fase de restauración, centrada en el interior del templo, dotada con 155.888 euros.