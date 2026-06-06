A Lama busca que su Festa do Codillo sea declarada de Interés Turístico de Galicia

El Concello de A Lama quiere dar un paso más en la consolidación de su cita gastronómica más emblemática. El alcalde, David Carrera, anunció el inicio de los trámites para solicitar a la Xunta la declaración de la Festa Gastronómica do Codillo como Festa de Interés Turístico de Galicia, un reconocimiento que el Gobierno local aspira a conseguir el próximo año, coincidiendo con el 25 aniversario del evento.

El anuncio se realizó durante la cata organizada para elegir la receta que protagonizará la XXIV edición, que se celebrará el domingo 14 de junio en la Alameda da Lama. El jurado volvió a escoger el codillo estofado con guarnición, que se impuso por delante de otras propuestas como el codillo a la sidra con manzana caramelizada.

El jurado estaba integrado por el alcalde David Carrera, el tenente de alcalde José Fortes, el concejal de Cultura e Deportes, Plácido Pillado Alfaya, la edil de Igualdade e Servizos Sociais, Trinidad Fernández Oubiña, así como otros miembros invitados entre los que estaban lasmédicas Vanessa Cernadas e Laura González y la psicóloga del CIM, Galiza Aguete, que valoraron el sabor, la presentación y la aceptación popular de las distintas preparacioones.

Carrera destacó que la fiesta reúne cada año a más de un millar de personas y se ha convertido en una referencia gastronómica en la comarca del Verdugo-Oitavén. «Llevamos casi un cuarto de siglo promocionando nuestra gastronomía, nuestros productos y nuestro territorio», señaló el regidor.

La celebración se desarrollará bajo una gran carpa con capacidad para más de 1.000 personas. El menú mantendrá el precio popular de quince euros e incluirá codillo, pan, bebida, cubiertos y el tradicional plato de barro conmemorativo.

La programación contará con la actuación de Ventos da Terra a las 12.00 horas, la Charanga Noroeste desde las 15.30 y el espectáculo de teatro musical «Noutrora», de Catro Ventos, a las 18.00 horas. Además, durante toda la jornada habrá promoción de productos gallegos con D.O.P. e IXP.

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El Concello subraya que la Festa do Codillo es un importante motor de dinamización económica, social y turística para A Lama. La venta anticipada de tickets continúa abierta en las oficinas municipales y en la Biblioteca de A Lama.