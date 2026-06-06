Educación reduce a 3.230 las plazas de FP en Pontevedra pero suma 12 titulos

La Consellería de Educación ofrecerá el próximo curso más de 50.000 plazas de nuevo ingreso en Formación Profesional y más de 270 titulaciones diferentes, 44 de ellas de nueva implantación. Es un aumento con respecto al programa del pasado, pero en el área de Pontevedra se registra un ligero descenso en el número de plazas, ya que se pasa de los 3.255 del curso anterior, a las 3.230 actuales. Esta caída de la oferta ocurre también en las zonas de Ferrol, A Coruña, Verín y Deza. Además, entre las siete grandes ciudades, Pontevedra es la que presenta menor número de plazas, muy lejos de las 11.200 de Vigo o las casi diez mil de A Coruña, y también por debajo de Santiago (5.175), Lugo (7.126), Ourense (4.712) y Ferrol (4.114).

Pese a este recorte, sí se incluyen doce estudios más. Son siete los centros de la comarca que aparecen en los listados de ofertas para el próximo curso: A Xunqueira, Carlos Oroza, Montecelo, Fray Martín Sarmiento, Luis Seoane, todos en Pontevedra, Chan do Monte en Marín y Cantería en Poio. A ellos se une el de Vilalonga, en Sanxenxo, que se incluye en el área de O Salnés, territorio donde sí crece la oferta, con 22 plazas más, hasta las 1.721.

Son cuatro los institutos con nuevos títulos. Así, en la FP Dual Xeral, antes denominada FP Ordinaria, se añaden los ciclos de Desenvolvemento de aplicacións web en el Chan do Monte y el de Proxectos de Edificación en el centro de Cantería. Ambas tiene 30 plazas por ciclo.

Por su parte, en la FP Intensiva, antes FP Dual, se crean tres estudios. Organización e control de obras de construcción en Poio, con 22 plazas, y Atención a persoas en situación de dependencia y Deseño e amoblamento, las dos en el CIFP A Xunqueira de Pontevedra, con 25 y 22 plazas respectivamente.

En el apartado de másteres, solo hay uno de nueva implantación, el de Modelaxe da información da construcción en Cantería, con 22 plazas, mientras que los nuevos títulos de alta especialización se implantan en el Carlos Oroza. Se trata de Dirección de servizos de restauración e oferta parcial de Dirección de cociña (22 plazas), y Guía, información e asistencia turística e oferta parcial de Dirección de servizos de restauración (30).

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En los títulos de FP Acelerada se añaden los de Preparación, protección e embelecemento de superficies de carrozarías en A Xunqueira (que también llega al IES de Vilalonga), y dos en el Carlos Oroza: Actividades básicas de panadaría e pastelaría y Sommelier. Todos ellos ofrecen 44 espacios en cada caso. Por último, en los Títulos de FPBásica para Adultos, se añade el de Mantemento de vivendas en Chan do Monte, con 18 plazas.