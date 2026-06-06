Detenido por tercera vez este año un hombre de 60 años en Pontevedra tras quebrantar la orden de alejamiento de su expareja

La Policía Local de Pontevedra procedió a la detención de un individuo de 60 años por la comisión de un delito de quebrantamiento tras incumplir una orden de alejamiento en vigor dictada por un juzgado de la ciudad respeto de su expareja.

Los hechos se produjeron en la madrugada del miércoles, 3 de junio, según ha informado el Concello este sábado. Añade que la intervención se inició la raíz de una llamada telefónica a la central de comunicaciones que alertaba de una fuerte discusión entre un hombre y una mujer en una calle de la ciudad.

Aunque a la llegada de las patrullas los implicados ya no se encontraban allí, el visionado de las cámaras de tráfico y la información adicional acercada por la persona alertante permitieron localizar a la víctima. La mujer se encontraba refugiada en la vivienda de un amigo en las cercanías.

A partir de los datos facilitados por la afectada, la Policía Local logró identificar y localizar al presunto agresor.

Tras verificar que la medida judicial de alejamiento continuaba vigente, procedieron a su inmediata detención y posterior traslado a las dependencias policiales para su puesta a disposición del juzgado.

Este individuo ya había sido arrestado en otras dos ocasiones en lo que va de año por la propia Policía Local por agredir a esta misma mujer cuando aún mantenían una relación sentimental. Aquellos episodios violentos fueron los que motivaron la imposición del orden de alejamiento ahora vulnerada.

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Desde la Policía Local se reitera su agradecimiento a la colaboración vecinal, "cuyo aviso resultó fundamental para tener conocimiento rápido del suceso, proteger a la víctima y esclarecer los hechos".